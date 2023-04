Mihai Rotaru, anunț important înaintea derby-ului cu FCSB de etapa viitoare. Ce bani le promite jucătorilor

Mihai Rotaru a fost foarte mulțumit de prestația echipei din meciul de la Sfântul Gheorghe și a băgat adânc mâna în buzunar, după ce Universitatea Craiova s-a apropiat la doar două puncte de locul trei, ocupat de FCSB.

Mihai Rotaru, super-primă după Sepsi – Universitatea Craiova 1-2

pentru victoria cu Sepsi: „Există o primă de titlu, sigur că da. Întotdeauna am avut prime de titlu, avem prime și pentru fiecare meci. Azi au fost cu 50% mai mari primele. Sunt, întotdeauna au fost prime de titlu, de calificare în cupele europene.

Prime de gol, prime de pase de gol. (n.r. – Primele de titlu) Variază între 10.000 de euro și 20.000 de euro, chiar nu le știu pe dinafară”, a spus omul de afaceri, la .

Deși Universitatea Craiova s-a apropiat la patru puncte de liderul Farul, Rotaru nu se gândește prea departe: „Nu, nu visăm la titlu. Visăm la podium. Am spus foarte clar, am făcut, din păcate, foarte multe greșeli.

Am pierdut și puncte nemeritat cu CFR pe Oblemenco, am condus la pauză de două ori… Am condus la Farul de două ori. Dacă am fi câștigat cu CFR și cu Farul, eram pe primul loc”.

Mihai Rotaru a acuzat și calitatea precară a gazonului de pe Sepsi Arena: „Eu sunt convins că echipa va merge din ce în ce mai bine. În seara asta am jucat pe un teren foarte greu. Chiar am vorbit cu băieții înainte de meci, le-am spus că nu contează cât de mult suferim, dar vrem să fim fericiți la final”.

Ce îi lipsește Universității Craiova să se bată la titlu: „Am pierdut puncte și din cauza lipsei de constanță”

Mihai Rotaru știe de ce : „Sezoanele trecute a fost vorba și de ghinion, dar în acest sezon am pierdut puncte și din cauza lipsei de constanță. Dar sperăm ca această constanța să vină, noi credem în ea.

Nu vreau să discut despre cea mai mare greșeală din acest sezon, e în bucătăria noastră. Nu vreau să fac nici anumite evaluări ale colaboratorilor noștri, sunt lucrurile noastre, le spălăm în bucătăria internă”.

Etapa viitoare Universitatea Craiova își poate mări considerabil șansele la un loc în cupele europene dacă va reuși să câștige pe stadionului „Ion Oblemenco” derby-ul cu FCSB.

