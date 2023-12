Mihai Rotaru, pregătit să renunțe la un jucător pentru care a plătit 650.000 de euro: ”E într-un blocaj”

Este vorba despre Alexandru Ișfan, fotbalist în vârstă de 23 de ani, pentru care Universitatea Craiova a plătit celor de la FC Argeș 650.000 de euro, o sumă considerată prea mare de unii în acel moment. Concret, Mihai Rotaru a transmis că a luat în considerare să-l împrumute pe Ișfan pentru cel puțin un sezon, însă fotbalistul a primit ajutor nesperat.

Mihai Rotaru, pregătit să renunțe la un jucător

Cel care s-a opus, așadar, împrumutului jucătorului a fost antrenorul oltenilor Ivaylo Petev, care l-a anunțat pe Mihai Rotaru că se va baza pe fostul internațional U21. Totuși, Mihai Rotaru a recunoscut că fotbalistul pare să fie ”într-un blocaj”, însă are încredere în capacitatea sa de revenire la forma care l-a consacrat.

ADVERTISEMENT

, el e într-un blocaj. L-am întrebat pe Ivaylo dacă să îl dau împrumut, mi-a zis că nu, că el contează pe Ișfan, pentru are calități de jucător de top, fizic, viteză, tehnică în regim de viteză, joc bun cu capul, capacitate bună de efort, dar în acest moment, Ișfan nu are randamentul necesar pentru a se impune.

În momentul în care se va debloca va fi un jucător extraordinar nu doar pentru Universitatea Craiova, ci și pentru România. Gândiți-vă cum am arăta dacă și-ar reveni trei din patru-cinci jucători care traversează un moment slab. Eu sper să își revină toți jucătorii”, a declarat Mihai Rotaru pentru Digi Sport. Alexandru Ișfan a bifat 11 partide în acest sezon, fără nicio realizare remarcabilă.

ADVERTISEMENT

La o cotă de piață de 450.000 de euro, Alexandru Ișfan a fost criticat în trecut și de Sorin Cârțu. Fostul antrenor și jucător al Universității Craiova crede că Mihai Rotaru s-a înșelat amarnic atunci când și-a riscat banii pentru a-ș transfera pe Ișfan de la FC Argeș. 650.000 de euro pentru un jucător care e rezervă eternă ar fi o afacere proastă, crede Cârțu.

. Noi, care eram obișnuiți cu altceva. Altă dată a fost banca la meciul cu Petrolul, când citeai parcă îi preferai mai mult pe ăia de la bancă. Sunt și multe accidentări, asta e, să vedem. Sunt în continuare dezamăgit și îmi pun întrebări vis a vis de Ișfan, cât de greșit s-a făcut acest transfer și dacă ar trebui să mai facă parte din echipa asta.

ADVERTISEMENT

Poate băgat undeva, un schimb undeva… În orice caz, acolo trebuie gândit acolo un jucător care chiar să își pună amprenta. Pentru banii care s-au dat pentru acest jucător… Nu justifică nimic prestațiile pe care le are”, se plângea Sorin Cârțu pentru FANATIK SUPERLIGA. În momentul în care ajungea la Universitatea Craiova, Alexandru Ișfan era încrezător că va face saltul inclusiv la naționala mare.

”Sunt foarte bucuros că am venit la Universitatea. Au fost discuții de mai mult de doi ani de zile. Acum mă bucur că s-au concretizat și că în sfârșit am semnat. Sunt foarte fericit! Am câțiva prieteni care au trecut înainte pe la club, suporterii sunt minunați, stadionul la fel. Sunt multe chestii care m-au convins, nu le pot spune pe toate.

ADVERTISEMENT

Îmi propun să marchez, să îmi ajut echipa cât mai mult, iar la final să fim campioni, să sărbătorim cu suporterii. Mă știam cu Screciu, cu Markovic, Cîmpanu, Baiaram, cu băieții de la lotul U21. Eduard Florescu e de la mine din oraș, ne știm de mici. Cu Nistor mă știu. Odată cu pasul făcut la Universitatea Craiova trebuie să ajung cât mai repede la prima reprezentativă, e un obiectiv clar”, declara Ișfan în momentul în care ajungea la Craiova, în luna ianuarie 2023.