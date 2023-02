Mihai Rotaru taie în carne vie şi confirmă lista neagră publicată de FANATIK: “O să plece mai mulţi jucători în perioada următoare!”. Buget uriaş de salarii

Universitatea Craiova a început greu anul 2023. Oltenii au obţinut doar o victorie şi au suferit două înfrângeri, fiind într-o situaţie dificilă cu câteva zile înaintea derby-ului cu CFR Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:00.

Mihai Rotaru taie în carne vie! Patronul confirmă plecarea lui Arlauskis: “A fost corect în relaţia cu noi!”

Patronul Universităţii, Mihai Rotaru, a anunţat plecări de la echipă în următoarele zile, aşa cum FANATIK . Finanţatorul a confirmat plecarea lui :

“Cu Arlauskis am reziliat în urmă cu 30 de minute. Îi mulţumim pentru tot, a fost foarte corect în relaţia cu noi. Nu a vrut niciun euro în plus faţă de ceea ce avea de luat. Un băiat de caracter. Nu a contat greşeala din meciul cu Farul.

Mai sunt câţiva jucători cu care vom încheia colaborarea în perioada imediat următoare. O să fie doi-trei sau poate şapte. Sunt jucători care nu vor să plece şi o să vedem dacă vor avea pretenţii să îşi încaseze salariile până la finalul sezonului. O să vedem, de aia nu pot să dau un număr exact.

Craiova, plăteşte salarii de şase milioane de euro pe an: “Bugetul lor salarial este la o treime din al nostru”

Încercăm să întinerim puţin grupul. Sunt unii care ne-au ajutat în ultimii doi sau trei ani de zile, alţii care nu ne-au satisfăcut. Asta este. Am văzut intervenţia domnului Hagi şi pot să spun că bugetul lor salarial este la o treime din al nostru (n.r. Hagi a spus că plăteşte 2 milioane pe an pe salarii).

Eu nu am aruncat prosopul şi am pretenţia ca nimeni din această echipă să nu îl arunce. Noi nu stăm extraordinar de prost în clasament. Dar trebuie să vedem, cu staff-ul tehnic, cum facem ca această echipă să îşi schimbe prestaţiile.

În acest moment nu poţi să spui despre niciun jucător de la Universitatea Craiova că este la nivelul de anul trecut. De aceea trebuie să reconsiderăm lucrurile pe termen scurt, că nu poţi să vii la Craiova cu mâna întinsă la un salariu mare.

“Sub locul 3 este un eşec total. În ultimii 10 ani am jucat la victorie”

Bancu era cel mai bun jucător nu doar de la Craiova, de la naţionala României. Baiaram cred că va intra după meciul cu FCSB. O să fie o decizie a staff-ului medical dacă îl aruncăm în luptă înainte sau după meciurile naţionalei din martie.

Am înţeles că este cu trei săptămâni în faţă de pronosticul de revenire. Dacă nu ne batem la titlu, nu suntem mulţumiţi. Noi, cu CFR Cluj trebuie să ne batem ca şi cum ar fi ultimul nostru meci din campionat.

“Maximum un jucător este posibil să vină până la finalul perioadei de mercato”

Dar asta vine din atitudine, din respectul de a fi Universitatea Craiova. Sub locul 3 este un eşec total. În ultimii 10 ani am jucat la victorie, nu am jucat să ne apărăm. Vrem şase puncte cu CFR Cluj şi FCSB.

Maximum un jucător este posibil să vină până la finalul perioadei de mercato. Avem un lot supradimensionat. Plecăm în deplasare şi rămân 10 jucători acasă. Este posibil să vină un jucător la mijlocul terenului, un mijlocaş box to box”, a spus Mihai Rotaru pentru Digisport.

FANATIK a scris despre lista neagră a celor opt jucători de la Universitatea Craiova. Niciunul dintre aceştia nu vrea să părăsească echipa: Ivan Martic, Valerică Găman, Paul Papp, Bogdan Mitrea, Raul Silva, Ionuț Vînă, Sergiu Hanca și Ante Roguljic.