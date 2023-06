Mihai Stoica a ales un fotbalist din SuperLiga pentru a ”dubla” un post deficitar la FCSB: ”Să vedem dacă va merge Gigi în direcţia aia”

În acest moment, muntenegreanul Risto Radunovic este titularul de drept al postului, iar rezerva sa este Ionuț Panțîru, după o pauză de doi cauzată de o gravă accidentare.

Mihai Stoica i-a propus lui Gigi Becali să aducă la FCSB un fotbalist din SuperLiga

În aceste condiții, managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, consideră că este absolut necesar un transfer pe acest post și a dezvăluit faptul că i-a propus lui Gigi Becali să transfere un fotbalist din SuperLiga.

Oficialul ”roș-albaștrilor” nu a vrut să dea numele fotbalistului pe care a pus ochii, însă a precizat faptul că acesta este sub contract și că nu este un fundaș stânga clasic, dar poate evolua pe această poziție.

”Eu am în minte altceva. E un fotbalist care nu joacă neapărat fundaş stânga, dar să vedem dacă va merge Gigi în direcţia aia. E de la noi din campionat. Nu are sens să-i pronunţ numele, e sub contract cu o echipă.

Ne-ar trebui totuşi un fundaş stânga apt 100% care să poată să-l înlocuiască pe Radunovic, dar pentru noi meciul cu Anderlecht va fi un test în primul rând pentru Panţîru, să vedem dacă poate face față la nivelul asta şi în ce mod”, a declarat Stoica, la .

Gigi Becali a făcut trei transferuri în această vară

FCSB va efectuat un cantonament în Olanda, la Apeldoorn, în perioada 27 iunie – 7 iulie. În cadrul acestui stagiu de pregătire, formația pregătită de Elias Charalambous .

Primul joc de verificare va fi cu Anderlecht, sâmbătă, 1 iulie, echipă pe care vicecampioana României a întâlnit-o în grupele Conference League în toamna trecută și cu care a remizat de fiecare dată: 0-0 la București și 2-2 la Bruxelles. A doua partidă amicală e cea cu PAOK Salonic, formația pregătită de Răzvan Lucescu, care va avea loc pe 5 iulie.

Până în acest moment, Gigi Becali a făcut trei transferuri la FCSB. I-a adus pe Siyabonga Ngezana de la Kaizer Chiefs, pe Alexandru Băluță de la Puskas Academy și Damjan Djokovic de la Al Raed.

Finanțatorul ”roș-albaștrilor” a spus că Marius Șumudică și Mihai Rotaru în desfășurarea negocierilor cu Djokovic și Băluță, dezvăluind faptul că aceștia l-au ambiționat când au afirmat că jucătorii nu vor ajunge la FCSB.

