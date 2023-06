S-a sfârşit calvarul pentru Ionuţ Panţîru! Fotbalistul de la FCSB revine după doi ani de pauză: a fost operat de trei ori şi voia să se retragă

Cea mai lungă absenţă de pe gazon de la FCSB este cea a lui Ionuţ Panţîru. Fotbalistul a suferit o accidentare pe 25 aprilie 2021 la un duel din play-off între FCSB şi Sepsi, după un contact cu coechipierul Adrian Şut. Iar de atunci a trecut printr-un adevărat calvar.

S-a sfârşit calvarul pentru Ionuţ Panţîru! Revine după 26 de luni

La vremea respectivă, era unul dintre favoriţii lui Gigi Becali, dar o lovitură primită în genunchi în minutul 20 al confruntării cu Sepsi l-a scos din circuit. Se vorbea despre o absenţă de şase luni de pe gazon, după ce cartilajul de la rotula genunchiului drept s-a rupt.

Operaţia a fost efectuată în Italia la celebra , dar recuperarea nu a decurs aşa cum se aştepta fotbalistul. Aşa că a fost nevoie de o a doua operaţie în Peninsulă. Un sprijin important l-a avut de la Gigi Becali, cel care spunea că .

Trei operaţii şi gânduri de a se lăsa de fotbal

Dar nici după a doua operaţie lucrurile nu au decurs bine şi . A urmat o nouă intervenţie chirurgicală, de această dată la Bucureşti. Iar după mai bine de un an şi jumătate, Panţîru putea începe recuperarea.

Ionuţ Panţîru a declarat că a plâns după ce a primit diagnosticul doctorului. Şi în niciun caz nu se aştepta să treacă printr-un asemenea calvar, cu trei operaţii, care să îi pericliteze cariera sportivă:

“În momentul acela, n-am simțit că e grav. Când m-a lovit, am crezut că lovitură «oarbă». Am încercat să continui, dar, la un moment dat, am simțit că nu mai pot să alerg.

M-am pus jos și am cerut schimbare. Nu am simțit o lovitură atât de tare încât să cred că o să fie foarte grav. Asta este, eu trebuie să fiu puternic. Familia și colegii sunt alături de mine.

“După ce mi-a dat vestea, am început să plâng, cred că am plâns vreo zece minute încontinuu”

A doua zi, după RMN, am fost în cabinetul domnului doctor. Sincer, după ce mi-a dat vestea, am început să plâng, cred că am plâns vreo zece minute încontinuu. Foarte horror a fost acea veste pentru mine, dar asta e viața.

A fost o perioadă foarte grea. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu. În primul rând, psihic mă simt foarte încărcat. Nu m-am gândit că o să trec vreodată prin asta, pentru că nu am avut niciun fel de operație sau chiar accidentare, până acum”, a povestit Panţîru .

Mihai Stoica a anunţat revenirea: “Mai știe fotbal. A revenit astăzi la antrenamente astăzi, s-a băgat și puțin la joc”

Pentru Ionuţ Panţîru au fost 26 de luni în care a suferit trei intervenţii chirurgicale, iar în iunie 2023 a revenit, în sfârşit, la antrenamentele normale cu FCSB. Anunţul a fost făcut de Mihai Stoica:

„Nu avem probleme de lot, azi l-am văzut la primul antrenament și pe Panțîru. După 2 ani și un pic! Mai știe fotbal. A revenit astăzi la antrenamente astăzi, s-a băgat și puțin la joc, a dat chiar câteva assisturi, e bine să știți.

Cred că a ales greșit să se opereze prima dată în Italia, pentru că după s-a operat din nou și încă o dată”, a spus managerul general al clubului. În vârstă de 27 de ani, Ionuţ Panţîru mai are un an de contract la FCSB.