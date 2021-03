Mihai Stoica, acuzat de discriminare: „S-a luat de singurul jucător de culoare de la Steaua”

Managerul sportiv al Stelei, George Ogăraru, a criticat comentariile lui Mihai Stoica despre salariile „militarilor”. El crede că oficialul FCSB nu trebuia să se lege de atacantul Nsiah.

Stoica reclamase faptul că salariile de la echipa de fotbal ce aparține de Clubul Sportiv al Armatei sunt mult prea mari și l-a dat drept exemplu pe francezul Philippe Nsiah.

Managerul general al clubului patronat de Gigi Becali susține că salariul atacantului stelist ar fi în valoare de 28.000 de lei pe lună.

Mihai Stoica, acuzat de discriminare: „Exagerează și nu e corect!”

Se întețește conflictul de la distanță dintre FCSB și Steaua, chiar înaintea duelului care va avea loc sâmbătă, în Liga 3, între echipa secundă a clubului patronat de Gigi Becali și formația din Ghencea.

George Ogăraru i-a răspuns lui Mihai Stoica și l-a acuzat că ia la țintă singurul jucător de culoare din tabăra stelistă. De asemenea, Ogăraru susține că managerul general de la FCSB exagerează vădit.

„Declarațiile lui Mihai Stoica au fost exagerate și n-au fost fair. A comentat despre singurul jucător de culoare din echipă, umflându-i salariul. Dar înțeleg această strategie de a marșa pe salariile mari la Liga 3.

Noi suntem o echipă care joacă în Liga 3, dar nu suntem o echipă de Liga 3. Așa a fost și Juventus, așa a fost și Glasgow Rangers. Suntem într-un anumit stadiu acum.

Steaua e un fenomen, iar asta e greu de digerat. Nu poate fi nici Steaua lui Becali, nici Steaua lui Talpan. E Steaua României și Steaua Armatei și așa va rămâne în istoria fotbalului. E ca și acum ai vrea să înghiți cartea de istorie și să-ți asumi că ești tu istoria.

Sunt foarte mulți bani publici, inclusiv în Liga 1. E ceva ce deranjează pe cineva. Mulți suporteri suferă din cauza acestei rupturi. Nu sunt de acord cu cei care ne jignesc. Ar trebui să se limitize la echipa lor.

În spatele acestor declarații, e o teamă, nu doar o invidie. Lumea va veni către Steaua, chiar și cei care sunt indeciși în momentul de față. Există o campanie de decredibilizare a clubului Steaua”, a spus Ogăraru pentru gsp.ro.

Ce declarase Mihai Stoica: „Steaua e o gaură neagră, Nsiah are 28.000 de lei pe lună, joacă în Divizia C și are burtă”

Imediat după eliminarea din Cupa României suferită în fața rivalei Dinamo, managerul FCSB-ului a lansat un tir de acuzații la adresa conducerii clubului stelist. El a reclamat salariile mari plătite din bugetul public.

„E mai important meciul dintre FCSB II cu CSA Steaua decât Cupa României, pentru că trebuie stopată această gaură neagră. Sunt plătitor de taxe, dar nu vreau să plătesc salariul lunar al lui Nsiah, care am auzit că are 28.000 de lei pe lună. Nu sunt de acord să plătesc pentru un fotbalist de 38 de ani care joacă în Divizia C și are burtă.

Nu mă deranjează să plătesc taxe pentru sportivii care au performanțe. Nu vorbesc despre echipe precum CSM București, pentru că acolo se joacă în Liga Campionilor. Și la Steaua este Ana Maria Brânză care face cinste țării. Eu vorbesc strict despre echipa lor de fotbal”, spunea atunci Stoica.