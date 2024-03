Mihai Stoica, anunț despre construcția unui stadion pentru FCSB: „E vreo echipă cu stadion propriu?”

Mihai Stoica a explicat de ce nici măcar înaintea unor derby-uri cum e cel cu Rapid. Managerul general a vorbit despre posibilitatea construirii unui nou stadion.

Mihai Stoica anunță că FCSB nu va avea prea curând propriul stadion: „O investiție nerentabilă”

Mihai Stoica le dă o veste proastă suporterilor și spune că FCSB va juca în continuare pe mai multe stadioane și nu va avea propria casă. Motivul? Raționamentul este pur economic: „Ar fi o investiţie nerentabilă. De ce primesc întrebarea asta atât de des? Există vreo altă echipă din Bucureşti care are stadion propriu?

ADVERTISEMENT

Există vreo echipă care să îşi facă stadion din banii proprii? Vreau şi eu să văd în România că se întâmplă ce s-a întâmplat cu Arsenal în Londra sau cu Juventus în Torino”, a mai spus oficialul FCSB la .

Meme a explicat și ce costuri ar implica construcția unei arene la baza de la Berceni: „Nu sunt bani pentru aşa ceva. Un stadion costă 100-150 de milioane de euro. De ce să investeşti o sumă atât de mare, pe care n-o poţi recupera niciodată?”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a vorbit despre construcția unui stadion în baza de pregătire de la Berceni: „Gigi Becali are în plan așa ceva”

că Gigi Becali a luat în calcul construcția unui stadion la baza de pregătire a FCSB de la Berceni: „Are așa ceva în plan. Îți dau în premieră asta. Unde are baza sportivă are vreo 40-50 de hectare de pământ. Ai fost să o vezi? E la nivel de Real Madrid. Peste Barcelona!

El acolo are un pământ în față, chiar la stradă și acolo vrea să facă, nu știu dacă are banii necesari, a primit 30-40 de milioane de euro pe pământul ăla și nu l-a dat că vrea să își facă stadion. De 20-25 de mii de euro. A păstrat pământul ăla pentru așa ceva. Mie mi-a spus că își face stadion. Acum un an. Fac un stadion aici, bag toți banii în asta, dar mai întâi să fac niște biserici”.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB a recunoscut că ia în calcul acest lucru: „Eu am în plan să construiesc un stadion. Până la urmă o să trebuiască să o fac. Nu luam în calcul, dar dacă vezi lucrurile astea iau în calcul și asta. Stadionul îl construiesc dacă câștig bani, adică dacă sunt calificări, vânzare de jucători. Nu dau banii de la mine că nu fac un stadion de 5 milioane, fac un stadion de 40-50 de milioane, dacă fac”.

Mihai Stoica dezvăluie care e condiția ca Gigi Becali să le dea prime jucătorilor de la FCSB

Meme Stoica a vorbit despre acest subiect foarte direct: „Categoric ar fi altă motivaţie pentru jucători dacă le-ar da prime, orice fel de sistem de premiere am avea”.

ADVERTISEMENT

Jucătorii lui Elias Charalambous ar putea primi noi stimulente financiare dacă echipa va merge în Conference League, Europa League sau Champions League: „Dar cât timp Gigi Becali va fi patronul FCSB-ului, nu va da bonusuri decât dacă echipa se va califica în grupele unei competiţii continentale, asta e condiţia”.

Până atunci, jucătorii de la FCSB vor trebui să se bazeze strict pe sumele stipulate în contracte chiar dacă vor reuși să cucerească titlul în SuperLiga pentru prima oară după 9 ani.