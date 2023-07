Mihai Stoica îl face praf pe Florin Talpan: „Acest specimen spune bazaconii!”

Managerul general al vicecampioanei a comentat mesajul dur postat de Florin Talpan pe contul personal de Facebook, în care l-a atacat. Mihai Stoica nu înțelege cum Florin Talpan, care a jignit comandantul clubului și pe ministrul Apărării Naționale, poate să emită pretenții să fie general.

Mihai Stoica îl face praf pe Florin Talpan

Mihai Stoica l-a , despre care a spus că nu știe regulamente, că spune multe lucruri fără sens și a întrebat ironic ce s-a întâmplat cu România, dacă Florin Talpan, pe care l-a numit „speciment”, a ajuns să fie colonel.

„E sintagma inventată de noi, Paul Andone a spus prima dată chestia asta cu templul fotbalului românesc, după care toată lumea a luat-o. E frumos! Comentează niște declarații făcute de mine acum vreo 5 ani.

Eu n-am vrut să jignesc deloc când am spus de expertiza medicală. Dacă el nu conștientizează că are niște probleme, e grav. Are probleme mari de tot, se comportă rău de tot”, a spus Mihai Stoica, la TV .

„Cum tolerează Armata Română un astfel de specimen?”

„Am făcut armata în 1983-1984. Aveam comandant de pluton un locotenent. Aveam comandat de companie, un locotenent major. Aveam comandant de regiment un căpitan. Comandantul unităţii era maior. Ofiţer superior.

După şase luni de armată am fost selectat la garda de onoare pentru că venea generalul, comandantul Armatei a 2-a, generalul Dândăreanu. Abia respiram când vedeam un general.

Talpan e colonel și vrea să fie general. Asta a ajuns Armata Română să tolereze un astfel de specimen. Sunt speriat. A scris numai bazaconii, nu știe regulamente. Vorbește despre un prejudiciu, păi Instanța Supremă trebuie să hotărască.

Cum poate să fie lăsat acest specimen să spună atâtea lucruri fără sens. Și el e colonel de justiție. Unde a ajuns țara asta? A atacat comandantul clubului, a atacat ministrul…”, a .

„Cum a câștigat o parte din dosar? Ce anume, coperțile sau ce? N-am jignit, eu chiar cred că are probleme și că trebuie ajutat. Nu jignesc! N-am fost arestat pentru evaziune fiscală și îl pot acționa în judecată pe domnul jurist.

Nu știe ce înseamnă frustrare. Frustrare are doar cineva care simte că e neîndreptățit, aici, din ce scrie el, este vorba despre complexitate”, a mai spus Mihai Stoica.