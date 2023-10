Mihai Stoica, în extaz după transferul lui Dorin Rotariu la FCSB: „A fost blitz!”

Managerul general al vicecampioanei României a vorbit și despre felul în care galeria l-a primit pe Dorin Rotariu. FANATIK .

Mihai Stoica, în extaz după transferul lui Dorin Rotariu la FCSB

Mihai Stoica este în extaz după , povestind cum s-a produs mutarea și când a fost anunțat de Gigi Becali: „A fost blitz! Discutam cu Gigi și mă întreba acum două săptămâni ce se întâmplă cu el.

Dar dispăruse subiectul, azi e miercuri, iar luni mi-a spus că l-a luat. Eu am întrebat pe cine, iar el mi-a spus că pe Rotariu. Bine, să fie într-un ceas bun! A mai fost o discuție anul trecut”.

„Eu am aflat lucruri de la cei care au lucrat cu el. Pot să spun că e un copil foarte cuminte, are 28 de ani și încă are figura de la 18 ani, nu pare că au trecut anii peste el.

Sperăm să fie cel care ne-a cam paradit când juca la Dinamo, dar în plus. Știu e un tip introvertit, dar o să stăm pe capul lui să vorbească”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Gigi l-a vrut de când juca la Dinamo!”

„Mă bucur că e un copil cuminte și cred că va fi asimilat ușor. Se glumește, dar nu sunt genul de glume care să deranjeze. Eu am încredere că poate să ne ajute.

Faptul că Dinamo a postat ce a postat e un plus pentru el, Dorin s-a întâlnit cu liderii galeriei astăzi, e un mare plus pentru el”, a .

„În cel mai rău caz un jucător care în trecut spusese că nu va juca la noi, în cel mai rău caz poate fi ignorat, dar nu e cazul lui, era un copil atunci.

Mâine vom avea niște antrenamente mai nemțești și vedem dacă le termină sau nu, dar fizic cred că duce. Gigi l-a vrut de mulți ani, l-a remarcat încă de când juca atunci la Dinamo!”, a mai spus MM Stoica.

