informație pe care FANATIK v-a prezentat-o în exclusivitate. Fostul jucător al lui Dinamo revine în România după o ultimă experiență în Grecia, la Atromitos Atena, formație la care a fost împrumutat de către Ludogoreds. Atacantul român a rămas liber de contract în luna august, după despărțirea de clubul din Bulgaria, pentru care a strâns doar 10 partide.

Viață grea pentru Dorin Rotariu la FCSB: “Acolo nu există răbdare”

Gabi Balint a vorbit despre transferul lui Dorin Rotariu la FCSB. . Totodată, Balint susține că Rotariu este o soluție foarte bună pentru Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

“Nu pot să zic că sunt fericit sau nu. Eu aș dori ca Dorin să aibă evoluții foarte bune, pentru că eu țin într-un fel la el. Eu am vrut să-l iau și la Vaslui, când am antrenat acolo cu Rotariu, dar nu am reușit, apoi am plecat.

El a venit în fotbal ca un copil foarte talentat, promitea foarte mult. Am un regret că nu a arătat mai mult până acum, dar timpul nu este pierdut, are o vârstă bună de fotbal și poate își dă un restart la FCSB.

ADVERTISEMENT

E greu, că acolo nu există răbdare. Dacă nu va intra tare din prima, când va fi folosit, va putea avea probleme. E o echipă potrivită lui, pentru că e o echipă cu jucători tehnici, combinativi. El joacă bandă dreaptă sau atacant, sau chiar al doilea atacant.

E un jucător care are niște execuții foarte bune. Are un picior stâng foarte bun, chiar cu capul. În dreapta, Miculescu și Băluță nu au dat satifacție, nici Octavian Popescu. Le mai trebuia un atacant lângă Compagno sau în locul lui.

ADVERTISEMENT

Nu e genul Compagno, e mai mobil, mai tehnic. Nu are lovitura de cap a lui, dar simte golul. Eu vorbesc și din amintiri, el a mai avut probleme cu niște accidentări. Dacă e acela pe care eu îl știu, eu cred că FCSB va avea de câștigat. Nu știu dacă el va avea de câștigat. Aici și jucători buni au fost scoși din echipă.”, a declarat Gabi Balint, pentru .

Farul Constanța, o variantă mai bună pentru Dorin Rotariu?

Gabi Balint crede că Farul Constanța ar fi fost o destinație ceva mai potrivită pentru Dorin Rotariu. Pentru fostul jucător al lui Dinamo va fi o perioadă cu presiune, din cauza faptului că nu a mai jucat de câteva lui, iar acesta va trebui să intre repede în ritmul de joc.

“Din punct de vedere fotbalistic, da, mai ales că pleacă Mazilu din iarnă, lucra cu Gică. Din punct de vedere financiar, Farul nu putea să ofere banii pe care i-a oferit FCSB. Depinde cum e acum. Oricum, faptul că de câteva luni nu joacă și nu are ritm, îl va costa puțin.

ADVERTISEMENT

Eu cred că a făcut pregătire individuală. Eu cred că nu stă rău. Îi lipsește ritmul. Dacă intră cu joc bun, cu o evoluție bună, asta e bine pentru curajul lui. Dacă va juca o dată, de două ori, va fi scos, se încearcă altă soluție și poate să plece așa cum a venit.”, a mai spus Gabi Balint.