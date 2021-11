Mihai Stoica anunță o accidentare gravă la FCSB: “Are o ruptură musculară destul de mare! A sacrificat tot pentru echipă”

Managerul general al FCSB-ului a glumit și pe seama ratării lui Ianis Stoica din partida cu Botoșani, venită la scurt timp după ce marcase un gol.

Totodată, Mihai Stoica l-a lăudat și pe Răzvan Ducan, portarul FCSB-ului împrumutat la CS Mioveni, care a făcut o partidă bună în confruntarea cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-0.

Mihai Stoica a anunțat o accidentare gravă la FCSB

Mihai Stoica a anunțat o accidentare gravă a lui Vali Crețu după și Botoșani, scor 3-1, partidă în care fundașul lateral al vicecampioanei României a avut o intervenție crucială într-un moment al jocului în care Botoșani putea să mai înscrie încă o dată.

MM Stoica a recunoscut că Vali Crețu se ținea cu mâna de coapsă încă din minutul 70 al duelului, însă a preferat să rămână pe teren pentru a-și ajuta echipa să câștige, fiind convins că victoria i se datorează și lui în mare măsură:

„Doar la Franco Baresi mai vedeam intervenții din astea. Crețu de prin minutul 70 a dus mâna la coapsă. I-am tot strigat Vali, ești bine? Sunt ok, sunt ok. Astăzi i s-a făcut o analiză amănunțită și s-a văzut că are o ruptură musculară destul de mare”.

„Niciodată nu am avut un jucător care să evolueze cu o ruptură musculară. Meciul acesta l-am câștigat pentru că Vali Crețu s-a sacrificat pentru echipă. Ăsta este Crețu!”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Mihai Stoica a povestit amuzat și despre ratarea lui Ianis Stoica, dar mai ales despre ce le-a spus coechipierilor la finalul meciului: „L-am întrebat după meci cum a ratat de acolo. Mi-a zis că nu s-a așteptat.

L-a întrebat și Budescu în vestiar, iar Ianis i-a răspuns același lucru, la care Budi îi zice Nici noi nu ne așteptam. Legat de arbitraj, rar mi-a fost dat să văd un arbitraj ca cel al lui Mladinovici, a fost perfect. Ieri a avut un meci de pus în ramă”.

„Ducan apără la Mioveni pentru că este peste ceilalți!”

și pe Răzvan Ducan, la CS Mioveni, care a făcut un meci bun împotriva lui Gaz Metan Mediaș: „Ducan apără la Mioveni, nu pentru că e U21, ci pentru că e peste ceilalți. A făcut o dublă paradă, de parcă ar fi fost un portar mic de statură, a fost ca la handbal, incredibilă intervenție.

Eu am avut mereu o părere bună despre Rusu, chiar dacă a jucat mai mereu în Liga a doua. Mie mi-a plăcut mereu și e bine că i s-a dat încredere”.

„Iată că a făcut puncte Mioveni, dacă nu era eroarea din meciul cu CFR, poate făcea și atunci un punct minim, cine știe.

Mie îmi place foarte mult Pelici, e un antrenor interesant, a făcut treabă bună pe unde a fost”, a mai spus Mihai Stoica.

„Vreau Dinamo în Liga 1, chiar și în play-off, deși e imposibil pentru ei. Vreau Rapid în play-off, vreau meciuri tari!”, este dorința lui MM Stoica pentru actualul sezon din Liga 1.