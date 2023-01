Mihai Stoica, negocieri cu un alt club din prima ligă: “Au fost discuţii!”. A ales şi antrenorul

Mihai Stoica este unul dintre cei mai longevivi manageri din SuperLiga. Este fotbal din 1992, când a devenit preşedintele Oţelului Galaţi, însă cea mai lungă perioadă a petrecut-o la echipa patronată de Gigi Becali, FCSB.

Mihai Stoica, negocieri cu un alt club din prima ligă: “Au fost discuţii!”

a dezvăluit că înainte de a reveni la FCSB, în 2010, a avut discuţii cu un alt club de primă ligă: Universitatea Cluj. Atunci, “şepcile roşii” erau conduse de Florian Walter:

ADVERTISEMENT

“Am avut nişte discuţii cu regretatul Florian Walter, am studiat bine problema, am discutat de vreo şase ori. Şi i-am spus că singurul antrenor cu care aş veni e Neluţu Sabău. În 2010. Mai ales pentru U cluj, Sabău e legendă! A antrenat după aia”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Admiraţie pentru Neluţu Sabău: “Eram disperat după Steaua, dar când juca la Dinamo, Sabău mi se părea excepţional”

Mihai Stoica a dezvăluit că îl admiră pe din perioada în care era jucător: “Eram disperat după Steaua, dar când juca la Dinamo, Sabău mi se părea excepţional. Nu pierdea nicio minge, eu aşa ceva n-am văzut”, a spus Stoica.

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău a revenit în antrenorat în această iarnă la Universitatea Cluj. El i-a luat locul lui Eugen Neagoe, cel care a rupt contractul cu ardelenii şi a dat curs ofertei de la Universitatea Craiova.

Mihai Stoica, la FCSB din 2010

Mihai Stoica nu a mai ajuns în 2010 la U Cluj, iar în luna noiembrie a acelui an a revenit la FCSB. În ultimii 12 ani, managerul a activat doar la clubul patronat de Gigi Becali, după ce o mai făcuse între 2004 şi 2007.

ADVERTISEMENT

Între 2007 şi 2010, Mihai Stoica a fost preşedintele Unirii Urziceni şi a adus alături de antrenorul Dan Petrescu primul şi singurul titlu din istoria ilfovenilor în anul 2009. Doi ani mai târziu, formaţia s-a destrămat.

Se gândeşte la retragere: “Mă apropii și eu de final. Mai am vreo 2 ani și fac 60”

În vârstă de 57 de ani, Mihai Stoica declară că se apropie de final în ceea ce priveşte activitatea de conducere în fotbal, fiind tentat să rămână doar în televiziune pe “finalul carierei”:

ADVERTISEMENT

„M-am schimbat, am făcut o greșeală pe care nu am realizat-o la momentul ăla. Iar momentul ăla a fost cam lung. Am pus cariera, fotbalul înainte de orice altceva. Chiar dacă am avut satisfacții profesionale, nu a fost ceea ce trebuia.

ADVERTISEMENT

Tocmai de asta, în acest moment fotbalul este pe planul 2, dacă nu chiar 3. Acum s-a ivit și al doilea job, televiziunea, cu care am cochetat ani de zile înainte, dar care mă tentează pentru finalul carierei. Mă apropii și eu de final. Mai am vreo 2 ani și fac 60. Așa că…”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.