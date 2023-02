Mihai Stoica nu rămâne dator după atacurile lui Mihai Rotaru: „Ar fi fost perfect la Comedy Central. Mă lasă să am pagină de Facebook?”

Managerul general al vicecampioanei României a explicat că l-a lăsat pe Mihai Rotaru să vorbească în săptămâna premergătoare partidei directe, scor 1-1, însă nu înțelege cum poate să facă un memoriu la Federație pentru a-l opri să mai apară în emisiunile TV.

Mihai Stoica îi răspunde agresiv lui Mihai Rotaru

Mihai Stoica i-a răspuns dur lui Mihai Rotaru, FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, și pe care îl acuza că manipulează pe toată lumea prin aparițiile sale la televizor: „După ce a făcut o săptămână întreagă trimiteri la mine. Memoriul ăsta la Federație, e la fel de stupid ca și cum ar fi fost dacă ar fi făcut un memoriu ca la rezultat de egalitate, echipa sa să primească două puncte.

Ce treabă are el că eu sunt prezent la această televiziune și îmi exprim opinia. Pot face asta. Eu orice scriu pe Facebook se preia. Am remarcat că m-a jignit non-stop. Am promis unui prieten apropiat că nu o să mai ironizez. L-am lăsat pe Rotaru să vorbească despre FCSB.

A zis de mine, de Edjouma, că din cauza mea joacă unii mai bine cu noi și trag eu concluzia că tot ăia joacă mai slab cu alții. Rotaru ar fi fost perfect la Comedy Central. N-am auzit niciodată ceva mai absurd. Oare mă lasă să am pagină de Facebook?”.

„Cum să spui asemenea enormitate. E adevărat că așa cum sunt unii fotbaliști mai buni, alții mai puțin buni, cum unii sunt conducători mai buni decât alții, cum unii au vocabular mai bun decât alții, fiecare ce școală a făcut. Așa și aici, eu îmi exprim opiniile mai bine decât alții.

Nu știu ce vârstă are, dar sunt sigur că a prins Revoluția. Colegul meu de bancă a murit la Revoluție pentru că a ieșit să vorbească. Asta știam că am câștigat atunci, dreptul la libera exprimare, cum să-mi ceri să nu îmi exprim opinia.

Ei au atacat toată săptămâna chestia asta cu Edjouma. Puteam scoate și eu faza când Andrei Ivan putea primi un cartonaș galben înaintea meciului cu noi și ar fi fost suspendat”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Ăsta e un complex al unei persoană și o aversiune față de mine!”

„Culmea că ne cunoaștem și noi am discutat mereu într-un registru de respect. Nu am o influență cum crede el că am. Problema e că Universitatea Craiova a egalat după un corner care nu trebuia să fie dat. Măcar după asta să taci din gură. Dar nu e cazul aici.

Eu am obosit, nu știu cât timp, dar nu cred că voi mai sta mult timp în calitatea mea de oficial al echipei. Am alte priorități și mi-aș dori să ies și să rămân în zona asta de televiziune, apropo de ce spune Rotaru, că să nu mai apar la televizor. E un complex al unei persoane și e o aversiune față de mine. Nu îi place fața mea și văd că pierde mult timp urmărind emisiunile”, a .

„Am crezut că evoluăm, dar văd că nu evoluăm deloc. În 2008, Gigi, Borcea și Iancu insistau ca eu să nu mai apar la televizor, când eu eram la Urziceni și eram invitat la emisiuni, cum sunt invitat și acum. Normal că am apărut în continuare, dar zic de întâmplarea de atunci care seamănă cu cea de-acum.

Emisiunile astea au efect asupra celor care cred că au efect asupra arbitrilor. Eu spun adevărul mereu, nu risc să fiu altfel decât am fost mereu, pentru că nu s-ar mai uita nimeni la mine atunci”, a mai spus Mihai Stoica.