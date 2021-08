Mihai Stoica pune paie pe foc în războiul dintre CSA Steaua și FCSB: „Asta e realitatea! Mai clară dovadă nu există!”

Mihai Stoica a făcut o comparație între numărul de suporteri pe care CSA Steaua i-a strâns la meciul cu Dacia Unirea Brăila și numărul susținătorilor pe care FCSB i-a avut la derby-ul cu Rapid, din aceeași săptămână.

Mihai Stoica pune paie pe foc în războiul dintre CSA Steaua și FCSB

consideră că echipa lui Gigi Becali este continuatoarea Stelei, iar acest lucru este susținut de numărul de suporteri care vin la fiecare meci ai roș-albaștrilor, în opinia sa.

„FCSB este Steaua pentru toată lumea, asta e realitatea. Mai clară dovadă decât ceea ce s-a întâmplat în weekend-ul în care noi am jucat cu Rapidul, meciul nostru de tristă amintire, nu există.

Echipa CSA a jucat în complexul Ghencea, atractiv pentru toată lumea, și au fost 700 de spectatori, nu știu câți plătitori, dar au fost 700 de spectatori.

Noi, în același weekend, am jucat cu Rapidul și au fost aproape 40.000. Întrebarea este, cine e Steaua? Clar că noi. Ultimul meci am avut 7.558 de spectatori jucând luni, la 21:30, fără provincie și, atenție, eu am monitorizat mereu, mai ales când dădeam bilete online.

Tot ce înseamnă derby sau meci de cupe europene, cam jumătate din numărul spectatorilor era reprezentat de cei din provincie, care n-au fost la meciul cu Sepsi.

FCSB este Steaua și cu asta basta, indiferent de ce decid instanțele. Jucând meci de meci pe prima scenă, nu poate să vină altă echipă în locul nostru”, a declarat Mihai Stoica, într-un Q&A cu suporterii FCSB-ului, pe pagina de Facebook a clubului roș-albastru.

Mihai Stoica: „Am vorbit cu Valeriu Argăseală și l-am rugat să trmită o nouă adresă CSA-ului!”

că FCSB va trimite o nouă cerere celor de la CSA, pentru a-și disputa meciul cu Academica Clinceni, de la finalul lunii septembrie, pe stadionul din Ghencea.

În plus, Mihai Stoica spune că CSA a oferit un răspuns alambicat la prima cerere făcută de FCSB.

„Noi am făcut o adresă și am primit un răspuns foarte alambicat, în care ni se explica că există o comisie care va verifica dacă există date disponibile, pentru că prioritate au echipele de fotbal și rugby ale CSA.

Chiar aseară (n.r. vineri seară) am vorbit cu Valeriu Argăseală și l-am rugat să trmită o nouă adresă Clubului Sportiv al Armatei, în care să specificăm că este vorba despre meciul nostru cu Academica Clinceni, care se va disputa în weekendul 25-26 septembrie, când CSA Steaua joacă la Brașov, deci n-ar fi o problemă din punctul ăsta de vedere.

Luni, vom trimite această adresă, aștept cu interes răspunsul celor de la Clubul Sportiv al Armatei. Lăsând la o parte orice discuție, un stadion în care s-au investit sume considerabile trebuie să producă bani. Dacă se oferă posibilitatea asta, cred că ar trebui să se desfășoare jocurile altor echipe în afară celor de la CSA Steaua, care sunt beneficiarii de sume consistente de la bugetul de stat”, a mai spus Mihai Stoica.