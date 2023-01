Mihai Stoica radiază după ultimele antrenamente ale FCSB-ului: „Se uită fanii noștri la o miuță mai mulți decât ai altora la meciurile lor”

Managerul general al vicecampioanei României a spus că fanii „roș-albaștrilor” urmăresc în număr mai mare antrenamentele echipei decât alți suporteri meciurile formației favorite din România.

Mihai Stoica radiază după ultimele antrenamente ale FCSB-ului

Mihai Stoica este mulțumit după ultimele , vorbind și despre numărul mare de suporteri care urmăresc pregătirea „roș-albaștrilor”:

„Noi am făcut concursuri ca să se bucure fanii. Noi avem suporteri care se uită la o miuță de-a noastră în număr mai mare decât au alții la meciurile lor.

Eu am prins o ceartă între Tamaș și Enache și am apreciat că Enache nu a dat înapoi. Nu s-au bătut, s-au oprit, dar asta am apreciat”.

„Am prins și bătăi și am închis ochii, sunt bărbați… ce să facă, să se zgârie pe ochi? La antrenamente e ok, te descarci.

Sunt de acord cu descărcări, nu și cum a fost Muniru care l-a lovit pe Tănase când Tănase stătea pe scaun, după ce se semi-certaseră. Asta nu, îți iei zborul”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Burchel a aflat abia acum că Adi Matei nu era în cantonamentul Rapidului anul trecut?”

și a răspuns criticilor aduse FCSB-ului după ce Leo Strizu, antrenorul în acte, nu a plecat în cantonamentul de iarnă:

„Din informațiile pe care le am, strategia lui Strizu e una care dă roade și e posibil să rămânem cu el. Are probleme, vorbesc serios, are părinții bătrâni și bolnavi.

La noi jucătorii și antrenorii nu au voie să vorbească cu presa și el a vorbit. L-am întrebat de ce a încălcat regulamentul și mi-a spus că l-a sunat un număr ascuns și a răspuns pentru că a crezut că e vorba despre părinții lui.

A încălcat regulamentul de ordine interioară, poate nu va fi pedepsit drastic”.

„Acum un an a fost ostentativ că Adi Matei, cel cu licență Pro de la Rapid, nu a fost cantonamentul Rapidului. Acum a aflat Burchel? Ce club a condus Burleanu să conducă FRF? Ce echipă a antrenat Burchel să fie șeful antrenorilor?

Ce studii are Andrei Vochin să fie consilierul președintelui FRF? Ce studii am eu? Da, ce studii am eu, deși sunt în fotbal de 30 de ani, dar eu am terminat Facultatea de Mecanică. E drept că am luat note mari, dar la cu totul alte materii față de fotbal”, a mai spus Mihai Stoica.

„Compagno arată bine acum. Eu nu pot să revăd faza aia, ce e bine e că ei nu au rămas cu vreo frică de la acel contact.

Pentru mine nu e o situație comodă să ai doi portari care să aibă calități și să își dorească să fie numărul unu. Ce e bine, e că amândoi au apărat foarte bine când au intrat pe teren anul ăsta”, a mai spus managerul general al FCSB-ului.