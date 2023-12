Mihai Stoica, reacție după retragerea Cristinei Neagu. Ce a scris managerul FCSB

Cristina Neagu, un nume sinonim cu excelența în handbalul feminin, a decis să-și încheie cariera la echipa națională a României după Campionatul Mondial de Handbal Feminin. Mihai Stoica i-a transmis un mesaj lui Neagu prin intermediul rețelelor de socializare.

Cristina Neagu a primit mesaje de susținere

“Respect, Cristina Neagu!”, a scris Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook. Adrian Vasile a postat și el despre Neagu: “Căpitane, am fost onorat să reprezint ţara alături de tine! Ai inspirat, o faci în continuare şi o vei face mai puternic la trecerea anilor.

ADVERTISEMENT

Îţi doresc sa fii înconjurată de cât mai multă iubire! Vouă, celor care apreciaţi excelenţa, vă invit să o vedeţi jucând, pentru că nu veţi mai vedea aşa ceva. Cu respect şi preţuire, Căpitane!”.

Momentul cel mai notabil al carierei Cristinei Neagu rămâne anul 2015, când echipa națională a României a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

Într-un parcurs excepțional, Neagu și colegii ei au triumfat în finala mică, învingând Polonia cu un scor categoric de 31-22. Această performanță a rămas în istoria sportului românesc și a consolidat statutul Cristinei Neagu ca una dintre cele mai mari sportive ale țării.

CSM București se va bucura în continuare de serviciile lui Neagu

Cu toate acestea, Campionatul Mondial recent s-a încheiat cu o dezamăgire pentru echipa României, care a ratat obiectivul calificării în sferturile de finală.

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu va juca în continuare la echipa sa de club, CSM București. Neagu a obținut multiple trofee alături de CSM, incluzând Liga Națională în anii 2018 și 2021, Cupa României în 2018, 2019 și 2022, precum și Supercupa României în 2017 și 2019.

De-a lungul carierei sale, Neagu a fost onorată cu distincția “IHF World Player of the Year” de patru ori, în anii 2010, 2015, 2016 și 2018, stabilindu-se ca singura jucătoare din lume care a primit această onoare de atâtea ori.

ADVERTISEMENT

“Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională dacă nu mai sunt șanse să ajungem la turneul preolimpic. Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa națională, în care am dat totul pentru echipa națională. Ce am reușit, mult, puțin… Două medalii, niște locuri patru și cinci. Dacă a fost mult sau puțin ne va spune timpul”, a declarat Cristina Neagu.