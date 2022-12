Mihai Stoica, resemnat după FCSB – CFR Cluj 0-1: „E o victorie meritată! Ne-au lipsit Compagno și Olaru”

Managerul general al vicecampioanei României consideră și că absențele lui Darius Olaru și Andrea Compagno au contat pentru rezultatul confruntării.

Mihai Stoica, resemnat după FCSB – CFR Cluj

după înfrângerea FCSB-ului în confruntarea cu CFR Cluj, explicând motivele pentru care echipa sa nu a reușit să obțină nici măcar un egal:

ADVERTISEMENT

„E o victorie meritată, nu am jucat zonă. Nu e o lovitură grea, cumva meciul se ducea într-un X, dar nu pot spune că nu e meritată victoria, pentru că CFR a avut ocazii imense, Vlad a apărat excepțional.

Ce nu înțeleg eu, de ce nu e reacția aia bună pe care am avut-o când am primit gol… de ce nu am avut-o la 0-0. Ăsta e fotbalul, am văzut același lucru și la Campionatul Mondial”.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că e și o chestie de bărbăție până la urmă, noi ridicăm mingea din corner o dată la 12 cornere, la ei e pericol mereu.

Ce e drept, nouă ne-au lipsit și Olaru și Compagno. Noi avem echipa cu cei mai înalți jucători, mă refer la primii cinci. Totul depinde de cum e executat cornerul sau lovitura liberă.

ADVERTISEMENT

Simțeam că Omrani începuse să-l domine pe Yuri. E doar opinia mea. David Miculescu joacă exact ce trebuie și intră bine de fiecare dată. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să lipsească niciodată din echipa de start.”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Ar fi fost bun un egal pentru noi!”

a vorbit despre rezultatul final al partidei cu FCSB, recunoscând că era bun și un egal pentru campioana României.

ADVERTISEMENT

„Ar fi fost bun un egal pentru noi, acum e perfect rezultatul. Nu am înțeles nimic din prima repriză, am avut doar ocazii prin faze fixe, nici FCSB nu a avut decât după golul lor”, a mai spus și Marius Bilașco.

ADVERTISEMENT

Unicul gol al meciului a fost înscris de Rangelo Janga, în minutul 69, după o minge respinsă de Andrei Vlad.