Mihai Stoichiţă a mers la biserică înaintea meciului decisiv cu Israel: “Am fost să aprind nişte lumânări! Nu este nicio ruşine”

. Duelul este programat pe 18 noiembrie, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Pancho Arena din Felcsut. Înaintea meciului decisiv cu Israel, Mihai Stoichiță a mărturisit că a mers la biserică să se roage pentru “tricolori”.

Mihai Stoichiţă a mers la biserică înaintea meciului decisiv cu Israel

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mihai Stoichiţă a dezvăluit că a mers la biserică înaintea meciului decisiv cu Israel. Oficialul FRF a mărturisit că a fost să se roage de două ori pentru întreg staff-ul echipei naționale, dar și pentru “tricolorii” lui Edi Iordănescu.

“Am fost și eu săptămâna aceasta de două ori la biserică. Am fost luni și alaltăieri și m-am rugat, am aprins niște lumânări pentru jucători, pentru antrenori. Mi se pare că nu este un lucru rușinos să faci acest lucru. Credința face parte din educație și din conștiința poporului român, zic eu”, a mărturisit Mihai Stoichiță.

România, naționala credincioșilor

Mihai Stoichiță a susținut că echipa națională a României are în componența sa foarte mulți jucători credincioși. La FANATIK SUPERLIGA, și corespondentul de la Budapesta, Cristi Coste a confirmat spusele oficialului Federației Române de Fotbal.

“Avem o națională cu bun simț și cu educație. Eu cred că e o națională după chipul și asemănarea românului. Sunt oameni credincioși în general și nu este nicio rușine să te duc la biserică”, a spus Mihai Stoichiță.

“Majoritatea jucătorilor din lotul actual sunt oameni care merg la biserică, se roagă. Deși, poate nu arată asta pe teren sau în alte părți. Avem o națională normală”, a confirmat și corespondentul FANATIK de la Budapesta, Cristi Coste.

Câţi fani români vor fi în tribune la meciul cu Israel

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Cristi Coste a intrat în direct și a oferit cele mai importante detalii despre meciul cu Israel. Corespondentul din Budapesta a discutat despre gazonul foarte bun pe care va juca echipa națională a României sâmbătă. . La partida contra israelienilor vor fi peste 500 de români care vor susține “tricolorii” și vor putea fi martorii calificării la Euro 2024.

“Gazonul este de 4-5 stele, e foarte OK. L-am văzut și de la nivelul lui când am coborât. Gazonul este în condiții foarte bune. Nu se compară cu ce am jucat în meciul cu Belarus de acum o lună. Trebuie doar să jucăm fotbal, acesta este lucrul cel mai important.

E un stadion mic, undeva până în 3500 de locuri. La meciul Israel – Elveția au fost undeva la 2100 de spectatori. Cam până în 2500 vor fi și la meciul cu România. Din fericire pentru noi, mult mai mulți suporteri români. Am numărat cu Răzvan miercuri. Au fost atunci 24 de suporteri elvețieni.

Noi vom avea 462 de suporteri, atâtea bilete am primit de la federația israeliană. La numărul acesta se mai adaugă circa 2000 de fani israelieni care sunt veniți de 4-5 zile aici, în Ungaria. Stau în Budapesta și în împrejurimile din Felcsut și sunt aduși cu autocarele la stadion.

Vor fi 462 de suporteri plus cei din delegația României, adică trece de 500. Undeva la 2500 de spectatori cu totul pe stadion și români și israelieni. Un procent de 1 la 4 între suporterii români și cei israelieni. E un procent foarte OK, având în vedere că dacă am fi jucat în Israel probabil vorbeam de un 1 la 10″, a spus Cristi Coste.

Numărul românilor prezenți în Ungaria pentru meciul cu Israel