Mihai Trăistariu, cuprins de durere după ce a fost la mormântul părinților. Ce a găsit la locul de veci

Mihai Trăistariu a mers zilele acestea la locul de veci al părinților săi și acolo a fost cuprins de o durere profundă. Atât din cauza dorului de părinți, dar și cauza priveliștii deloc plăcute.

Ce a găsit Mihai Trăistariu la mormântul părinților săi

Solistul a mărturisit că s-a întristat să-și vadă mormântul părinților neîngrijit. Drept urmare, a decis să ia măsuri pentru a-l înfrumuseța. Vrea ca totul să fie decorat cu gresie.

"Am sunat preotul, l-am rugat să-mi dea un om să aranjăm acel mormânt și să-i punem niște gresie, ceea ce se va și întâmpla în viitorul apropiat", a spus Mihai Trăistariu pentru Antena Stars.

Mormântul părinților lui Mihai Trăistariu se află în Piatra Neamț, acolo unde s-a născut, de fapt, interpretul acum în vârstă de 42 de ani. Pe acasă, el trece destul de rar, în special atunci când are concerte în zonă, așa cum s-a întâmplat de curând.

În Piatra Neamț, lui Mihai Trăistariu i-a mai rămas doar un frate, de profesie pictor.

”Eu când trec prin Piatra-Neamț, trec o dată pe an, maxim de două ori, dacă am un concert în zonă, acum am avut la Lacul Roșu.

Trec pe la mormântul părinților și trec să-mi vizitez fratele, am un frate pictor rămas în Piatra-Neamț. Am fost pe la cimitir, normal că sentimentul e de nostalgie și de tot ceea ce înseamnă amintiri frumoase.

Doar că am găsit mormântul puțin degradat așa. Dacă nu sunt copiii care să se ocupe de mormântul părinților lor, nu e nimeni”, a mai adăugat solistul.

Părinții lui Mihai Trăistariu au murit de cancer

Mihai Trăistariu a fost marcat de decesul părinților săi, mai ales că ambii au fost răpuși de cancer. Femeia a murit în 2006, la două zile după

Chiar dacă și-a pierdut părinții, cântărețul îi are alături de cei doi frați ai săi: Vasile și Geanina Trăistariu. Primul este pictor, iar sora este profesoară de matematică.