Mihai Trăistariu dă lovitura în afaceri: „Se face milionul de euro”

Mihai Trăistariu face bani frumoşi în fiecare vară cu apartamentele de la malul mării pe care le închiriază turiştilor. Este o afacere profitabilă, dar care vine la pachet cu tot felul de incidente şi neplăceri. Cu atât mai mult, cu cât artistul se ocupă de unul singur de clienţii săi. Aşa că şi-a propus să dea lovitura în domeniul turistic.

Câţi bani face Mihai Trăistariu pe an şi în ce vrea să îi investească. A adunat, a calculat şi ştie exact de ce sumă are nevoie pentru a-şi îndeplini următorul vis

Mihai Trăistariu are afacerile în sânge de când, constrâns de pandemie, a fost nevoit să se reinventeze şi să găsească Şi spune el, a început să se descurce din ce în ce mai bine în acest domeniu, aşa că are de gând să-şi extindă business-ul de la malul mării. În exclusivitate pentru FANATIK, Trăistariu dezvăluie care este scopul său în următorii cinci ani.

Mihai Trăistariu vrea să dea lovitura în afaceri: „Mi-a venit ideea să îmi fac un hotel la malul mării”

“Am fost recent să văd un teren în Tuzla. Tuzla e la malul mării şi e un sat prăpădit, uitat de lume, unde nimeni nu se ocupă cu nimic. Chiar mă gândeam ce fraieri sunt ăştia de acolo. Să ai în buza mării terenuri goale şi să nu le ia nimeni să facă nimic.

M-am dus să văd nişte hectare pe acolo şi mi-a venit ideea să îmi fac un hotel la malul mării. Încet încet, o să mai strâng un bănuţ şi o să mă ocup serios. Pentru că îmi place ideea asta de turism, chiar dacă mai sunt şi probleme.

Eu am acum şase apartamente de închiriat şi e destul de greu pentru că eu mă ocup de tot. Nu am recepţie, trebuie să mă duc cu pos-ul în mână să iau banii, e complicat. Le duc oamenilor factura la uşa. Nu îmi place aşa.

Vreau să am o recepţie cu oameni, cu manager, cu director, cu recepţionere, cameriste, fix ca la hotel. Şi atunci asta intenţionez. Încetul cu încetul să îmi fac un hotel tot în zona Constanţa, tot la malul mării undeva. O să caut un teren potrivit”, a spus Mihai Trăistariu.

„Mie îmi place să fac turism şi am observat că mă şi pricep la asta”

Experienţa pe care o are în turism de trei ani deja îl va ajuta, spune el, să investească şi pe viitor şi de ce, profitul să crească considerabil. Momentan e mulţumit de afacerea pe care o deţine şi pe care o manageriază cu succes.

„Mie îmi place să fac turism şi am observat că mă şi pricep la asta. Am învăţat pe parcurs, ies şi bani şi am de gând să investesc în asta. În altceva nu am în ce să mai investesc pentru că am tot ce îmi trebuie la ora actuală. Aşa că pot investi în ceea ce văd că mie îmi iese. Altora de exemplu, nu le iese. Foarte mulţi se plâng că nu au turişti.

Chiar recent se plângea cineva la mine că e cam gol, că dă drumul de la 15 iulie până la 15 august, doar o lună că nu are rezervări. Nu ştiu să îşi managerizeze afacerea. Eu promovez apartamentele încă din ianuarie. Mi-am învăţat lecţia. Dacă tu te promovezi din mai, nu mai dai nicio cazare pentru că lumea îşi rezervă din timp. Eu, în ianuarie, februarie, martie, distrui zilnic, postez anunţurile cu cazările până când se rezervă toate. Şi atunci, când vine luna iunie, eu am deja toată vara rezervată”, a mai spus artistul.

De câţi bani are nevoie Trăistariu ca să ridice un hotel la malul mării: „Ăsta e visul meu acum, să am un hotel de un milion de euro în cinci ani”

Şi ca un bun matematician ce este, Mihai Trăistariu a adunat, a calculat şi ştie exact de ce sumă are nevoie ca să-şi îndeplinească visul şi să-şi construiască un hotel la malul mării.

„Pentru un început cred că mi-ar ajunge un milion de euro, dar nu o să încep pentru că nu am banii aceştia. Prima dată o să am îmi iau terenul, cu 100.000 de euro cred că reuşesc să îl cumpăr, iar mie la ora actuală cam îmi rămân aceşti bani într-un an, cu tot cu concerte şi ce mai am eu. După ce cumpăr terenul, durează 2, 3 ani numai aprobări, avize, să faci fundaţia.

Deci câţiva ani va dura, dar numai bine că se face şi milionul de euro. Eu zic că în cinci ani am ridicat hotelul de un milion de euro. Ăsta e visul meu acum, să am un hotel de un milion de euro în cinci ani”, a mărturisit Trăistariu.

„Eu stau la malul mării, când vreau, doar cobor cu şezlongul şi umbrela şi stau la plajă”

Dar până când va deveni proprietar de hotel, iar turiştii vor alege să-şi facă concediile în locaţia sa de la malul mării, am fost curioşi să aflăm dacă Mihai Trăistariu are timp şi de propriul său concediu.

„Am fost patru zile în Grecia, m-am întors acasă direct în concerte pentru că serile cânt deja la terase şi resorturi. O să mai merg în vacanţă la Herculane, în Bulgaria la Albena mai merg vara asta. Plus că eu stau la malul mării, când vreau, doar cobor cu sezlongul şi umbrela, chiar mi le-am cumpărat recent, şi stau la plajă”, ne-a spus amuzat cântăreţul.

Mihai Trăistariu joacă la mai multe capete?: „Am două, trei pretendente care, când mă sună, ne întâlnim”

Cu afacerile ne-a lămurit, cu vacanţele la fel, dar cum stă la capitolul amoros, mai puţin. Trăistariu recunoaşte în exclusivitate pentru FANATIK că momentan nu îi surâde ideea unei relaţii serioase şi că din floare în floare e mai bine, cel puţin în sezonul estival. Întrebat cu care îşi va petrece această vară, artistul a lăsat de înţeles că nu duce lipsă de pretendente, ba dimpotrivă.

„Îmi voi petrece vara cu prezenţe (n.red. râde) ca să zic aşa. Nu mai multe la modul golănesc însă. Deocamdată am o teamă de o relaţie şi decât să mă încordez într-o relaţie, prefer să dau curs unor invitaţii. Am două, trei pretendente care când mă sună, ne întâlnim şi cam atât. Mă simt mai liniştit aşa deocamdată. Până o să găsesc ceva stabil”, ne-a dezvăluit artistul.