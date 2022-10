Mihai Tudose rămâne europarlamentar la Bruxelles. Câți bani ar fi pierdut dacă prelua funcția de ministru al apărării

Conducerea PSD a decis să-l nominalizeze pe senatorul Angel Tîlvăr pentru postul de ministru al apărării, deși printre posibilii succesori ai lui Vasile Dîncu a fost vehiculat și fostul premier Mihai Tudose. Însă acesta din urmă nu avea decât de pierdut, atât din punct de vedere politic, cât și financiar, dacă ar fi abandonat postul de europarlamentar pentru funcția ministerială de la București.

Leafa de ministru, mai mică de aproape trei ori

Pentru Angel Tîlvăr, a cărui carieră politică s-a desfășurat până acum doar în Parlament, este un pas înainte, ceea ce nu s-ar fi putut spune despre Mihai Tudose. Din punct de vedere politic, riscul lui Tîlvăr este unul minim: indiferent de durata mandatului său, se poate întoarce oricând în Parlament întrucât funcția de senator nu este incompatibilă cu cea de ministru. În schimb, Mihai Tudose ar fi trebuit să demisioneze din Parlamentul de la Bruxelles, cu certe pierderi financiare și cu un câștig politic incert.

În momentul de față, un ministru are salariul net de 12.776 lei pe lună, undeva în jur de 2.500 de euro. Pentru acest salariu, Tudose ar fi trebuit să renunțe la salariul său actual de europarlamentar, de 7.146 euro net, de aproape trei ori mai mult decât ar fi primit ca ministru al apărării naționale.

Iar acestea nu sunt singurele avantaje pecuniare ale funcție pe care o deține acum întrucât europarlamentarii mai primesc o indemnizație pentru cheltuieli generale, care vizează acoperirea cheltuielilor din statul membru în care au fost aleşi, precum costurile de administrare a birourilor deputaţilor, factura telefonică şi taxele poştale, achiziţionarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului informatic. În anul în curs, indemnizația pentru cheltuieli generale este de 4.778 euro pe lună.

Mutarea de la Bruxelles la București ar fi fost o decizie proastă și din perspectiva veniturilor la pensie. Conform statutului europarlamentarilor, aceștia au dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând de la 63 de ani, aceasta reprezentând 3,5% din salariul pentru fiecare an complet de exercitare a mandatului, fără a depăși însă 70% în total. Tudose ar fi pierdut doi ani la pensia de la Parlamentul European.

Mihai Tudose ar fi intrat într-un guvern cu probleme

Dincolo de bani, pentru Tudose revenirea la București ar fi fost o mișcare riscantă politic. Teoretic, mandatul său ca ministru ar fi fost de ceva mai mult de jumătate de an, până la rotativa guvernamentală din mai 2023 când PSD ar urma să preia șefia Guvernului. Ministerul Apărării nu ar intra în schimbul de ministere dintre liberali și social-democrați care s-ar face cu această ocazie, însă nu există garanții că toți actualii miniștri se vor regăsi și în următorul cabinet.

Ținând seama de schimburile recente de replici dintre liberali și social-democrați, nu există nici măcar garanția că actuala coaliție va rezista până în mai 2023 sau chiar până în 2024, când vor avea loc alegerile la termen. Astfel, Tudose ar fi trebuit să renunțe la doi ani de mandat cert ca europarlamentar pentru o funcție supusă oricând riscului remanierii.

Un alt motiv care ar explica reținerea fostului prim-ministru față de preluarea portofoliului apărării este că această funcție este una dintre cele inconfortabile funcții ministeriale. Prin arhitectura constituțională a statului român, președintele are atribuții largi în acest domeniu, astfel că Tudose ar fi trebuit să aibă de-a face direct cu Klaus Iohannis mai des decât și-ar fi dorit. Mai ales că demisionarul Vasile Dîncu a invocat ca motiv al demisiei tocmai . În plus, chiar și premierul, ca fost militar de carieră și fost ministru al apărării, are un interes special pentru acest domeniu, ceea ce restrânge și mai mult marja de manevră a ministrului apărării.

În schimb, anul 2024 este anul tuturor oportunităților în politica românească întrucât atunci vor avea loc toate tipurile de alegeri: locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, iar PSD este cotată acum cu prima șansă. Cu toate funcțiile pe masă, Mihai Tudose ar putea să aibă o gamă mult mai largă de opțiuni decât cele de acum.