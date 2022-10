PSD ar putea anunța numele noului ministru al apărării. Cine este Angel Tîlvăr, cotat cu șanse mari pentru a prelua MApN

Amintim că în presa centrală, primele informații despre posibilul succesor al demisionarului Vasile Dîncu au apărut săptămâna trecută. Printre variantele vehiculate la acea vreme apărea și senatorul Angel Tîlvăr.

Angel Tîlvăr are șanse mari să preia conducerea MApN

De asemenea, a mai apărut încă un nume pe listă. Până s-a ajuns la schițarea acestor variante, președintele PSD, Marcel Ciolacu, declara că social-democrații nu se grăbeau să vină cu o propunere pentru MApN.

Liderul PSD puncta că prim-ministrul Nicolae Ciucă – care a condus ministerul apărării şi a fost şef al Statului Major al Armatei – era alegerea ideală pentru asigurarea interimatului. De cealaltă parte, PNL a solicitat partenerilor din coaliția de guvernare să prezinte cât mai repede un nume pentru șefia MApN.

La un moment dat, apăruseră informații despre un posibil schimb de ministere între cele două partide, dar varianta a fost abandonată în cele din urmă. Conform , în acest context s-a ajuns la prezentarea senatorului Angel Tîlvăr şi a europarlamentarului Mihai Tudose (fost prim-ministru) drept variante pentru preluarea MApN.

La finalul CNP al PSD va fi anunțată o ședință de coaliție pentru validarea numelui. Această ședință între partenerii de guvernare era programată chiar luni, 31 octombrie 2022, dar a fost amânată.

Ce îl recomandă pe Tîlvăr pentru Ministerul Apărării Naționale

Potrivit surselor citate luni de , cele mai mari șanse pentru numirea la le are senatorul Angel Tîlvăr. În se arată că Tîlvăr este originar din Vrancea, are 60 de ani, este căsătorit și are un copil.

Absolvent al Facultății de limbi străine, el are o bogată activitate în învătământul superior. Între anii 1985 și 2004 a predat limba engleză. Totodată, este licențiat în limbi străine și deține titlul de doctor în științe umaniste.

De-a lungul anilor, el a absolvit cursuri postuniversitare la Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative, Colegiul Naţional de Apărare, Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul” și Institutul Diplomatic Român.

Între anii 2004 și 2008 a fost senator, iar din 2008 până în 2012 a fost deputat. Angel Tîlvăr a fost membru în Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (AP NATO). La un moment dat a fost ales raportor al Comisiei pentru Apărare și Securitate și vicepreședinte al Grupului socialist al AP NATO.