Mihalcea, atac la CSA Steaua după ce a învins-o: “Nu aș vrea să fiu răutăcios”

CSA nu mai sperie pe nimeni. În ultima partidă, formația pregătită de Oprița a fost învinsă cu scorul de 1-0 de către echipa de pe locul 1, Unirea Slobozia.

Mihalcea este de partea lui Becali

“Nu aș vrea să fiu răutăcios. Steaua, alături care am avut acele lupte crâncene, este în prima divizie. Eu zic cu cine am jucat. Bine, se poate interpreta. Dar eu consider că Gigi Becali a format și patronează echipa Steaua”, a declarat Adrian Mihalcea.

ADVERTISEMENT

. Formația condusă de către Adrian Mihalcea este singura echipă din liga secundă care se poate lăuda că nu a pierdut niciun meci. În cele 10 etape scurse până acum, Slobozia a reușit 7 victorii și 3 egaluri.

La capătul opus se află CSA Steaua. Imposibilitatea de a promova a adus o stare de neliniște în tabăra lui Oprița. CSA a reușit doar 2 victorii în cele 10 partide de până acum. Steaua a remizat de 6 ori în acest sezon și a fost învinsă de 2 ori.

ADVERTISEMENT

“Mulțumit până la urmă. Am câștigat contra unei echipe bune după un joc nu foarte spectaculos. Dar ocaziile mari le-am avut. Știam valoarea jucătorilor celor de la Steaua, am suferit enorm.

Dar cumva, tot traseul ăsta pozitiv ne-a dat încredere și am reușit să câștigăm. Se pare că Slobozia îmi priște, sunt la al 3-lea mandat. Lumea mă lasă să-mi fac meseria. Am liniște, am susținere și mă bucură acest lucru.

ADVERTISEMENT

Și la Buzău am avut performanțe, pe care ei nu le-au avut, am jucat un baraj de promovare. Dar Slobozia e în suflet. Obiectivul e play-off-ul. După e cu totul și cu totul alt campionat. Momentan suferim, nu avem un lot numeric.

Și azi am improvizat, necesită acest lucru. Dar mai e până acolo, momentan ne gândim la următorul meci. Vrem să ținem această linie de invincibilitate și să reușim să terminăm cu bine”, a completat Mihalcea.

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea este la a 3-a sa experiență ca antrenor al celor de la Slobozia. Fostul dinamovist a pregătit echipa pentru prima dată în perioada 2013-2015. Al doilea mandat al lui Mihalcea a fost între 2020-2022, iar din vara acestui an a revenit la Unirea pentru a lupta la promovare.