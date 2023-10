Liga 2 Casa Pariurilor, etapa 10. Azi se joacă Ceahlăul – CSC 1599 Șelimbăr. Programul complet și televizările

În perioada vineri, 20 octombrie – marți, 24 octombrie, au loc meciurile din etapa a 10-a din Liga 2. Sunt în program foarte multe confruntări de mare interes în această rundă, care implică echipe cu pretenții declarate la calificarea în play-off dar și formații revelație până acum în acest sezon, așa cum sunt CS Șelimbăr, Ceahlăul Piatra Neamț și Corvinul Hunedoara, ultimele două revenite după foartemulți ani de absență cel puțin pe scena eșalonului secund.

Nu mai puțin de cinci partide televizate din etapa a 10-a din Liga 2, adică jumătate dintre meciurile rundei

Această etapă va fi ca un soi de răsfăț pentru iubitorii fotbalului care urmăresc atent ce se întâmplă în a doua divizie a fotbalului românesc. Nu mai puțin de cinci dintre cele zece jocuri ale rundei vor putea fi urmărite în direct pe micile ecrane, începând de vineri, 20 octombrie și până marți, 24 octombrie, inclusiv, ceea ce reprezintă un record de transmisii pentru actualul sezon. Vom lua startul vineri, 20 octombrie, cu meciul de la Piatra Neamț, dintre Ceahlăul și CS Șelimbăr, formația vizitatoare, antrenată de Claudiu Niculescu suferind în etapa a 9-a primul eșec din actuala stagiune, 0-1 acasă cu Unirea Slobozia, impropriu spus acasă, jocul având loc la Cisnădie. Ceahlăul, pregătită de Cristi Pusztai, ocupă locul 7 cu 14 puncte. Sâmbătă noul lider, neînvins,

ADVERTISEMENT

Unirea Slobozia, va juca acasă, cu casa închisă, împotriva lui CSA Steaua, care a stopat o neașteptată serie neeagră învingând acasă etapa trecută pe FC Argeș cu 3-1. Duminică, de la ora 11:00 vom putea urmări un alt meci atractiv dintre o nou promovată, Corvinul Hunedoara și o echipă căzută din prima ligă, . Luni este rândul meciului Concordia Chiajna – Gloria Buzău, locul 9, cu 12 puncte contra locului 3, cu 18 puncte iar epilogul îl avem marți cu FC Argeș – CSM Slatina, o dispută echilibrată după locurile din clasament, 12 contra 13, cu 11 și respectiv 10 puncte la activ.

Programul etapei a 10-a din Liga 2

Vineri, 20 octombrie, ora 18:00

Ceahlăul – CS Șelimbăr (Digi Sport 1,Prima Sport 1)

Sâmbătă, 21 octombrie, ora 11:00

CS Dumbrăvița – CSM Alexandria

Csikszereda – Unirea Dej

Metaloglobus – Progresul Spartac

CSM Reșița – CS Tunari

ora 11:30 Unirea Slobozia – CSA Steaua (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

ADVERTISEMENT

Duminică, 22 octombrie, ora 11:o00

Viitorul Tg. Jiu – CS Mioveni

Corvinul – Chindia (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 23 septembrie, ora 16:00

Concordia Chiajna – Gloria Buzău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Marți, 24 octombrie, ora 17:00

FC Argeș – CSM Slatina (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

CSA Steaua se duce cu gânduri războinice la liderul Unirea Slobozia

După ce a obținut primul succes dupâ patru meciuri în care făcuse trei remize și pierduse o dată CSA Steaua vrea să înceapă urcușul spre zona de play-off, acolo unde s-a aflat și sezonul trecut, chiar dacă știa că nu are drept de promovare. ocupă un loc modest la acest moment, doar poziția a zecea, cu 12 puncte, mult sub așteptări și sub posibilitățile lotului.

Va avea însă o misiune grea în această rundă, pentru că se deplasează la Slobozia, acolo unde echipa locală tocmai a preluat șefia clasamentului în urma victoriei directe asupra fostului lider CS Șelimbăr și unde există un mare entuziasm în jurul perspectivelor tot mai reale de a reuși o promovare istorică în SuperLiga. Trupa lui Adi Mihalcea este neînvinsă, acasă are trei victorii și egalul cu Viitorul Tg. Jiu iar militarii au trei remize, eșec cu CS Șelimbăr și victorie la Dej pe teren străin.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe debutează pe banca lui FC Argeș la meciul cu CSM Slatina, marți, 24 octombrie

FC Argeș a retrogradat în vară dar obiectivul conducerii clubului piteștean nu este conceput ca a fi altul decât revenirea imediată în SuperLigă. Pe hârtie sună bine, dar uitându-ne în clasament după primele nouă etape lucrurile nu mai sunt la fel. Alb-violeții sunt abia pe locul 12, cu 11 puncte, la patru lungimi de ultima poziție de play-off, locul 6, ocupat de nou promovata Corvinul Hunedoara.

Șefii clubului speră însă că au găsit cheia pentru revirimentul echipei cât mai este timp prin aducerea unui antrenor cu mare experiență pe banca tehnică. Este vorba de Eugen Neagoe, o adevărată lovitură, ținând cont de experiența competițională bogată a celui poreclit Geană și care crede că poate aduce Argeșul să nu mai curgă la vale și să se apropie de zona de play-off.

ADVERTISEMENT

Noile promovate Ceahlăul și Corvinul visează la calificarea în play-off

Un alt meci de zona play-off este și cel de la Chiajna, dintre echipa locală Concordia și Gloria Buzău. Momentan condiția pentru play-off e îndeplinită doar de oaspeți, care sunt pe locul 3, ilfovenii, deși cu un lot bun pentru acest eșalon staționând undeva pe la mijloc. Ambele echipe au jucători cu experiență în lot și ciocnirea lor se poate încheia oricum.

Nou venitele Ceahlăul Piatra Neamț și Corvinul Hunedoara vor să ardă etapele încă din primul an de la reapariția pe a doua scenă a fotbalului românesc. Ceahlăul primește vizita celor de la Șelimbăr, fostul lider, care nu are drept de promovare fiind club departamental ia are un meci mult mai dificil, tot acasă, în compania Chindiei Târgoviște.