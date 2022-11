Mike Diamondz, provocare trimisă în direct pentru TJ Miles. Vrea neapărat să se bată în cușcă: „E cunoscut doar pe TikTok”

Mike Diamondz prezintă galele RXF în care artiștii intră în cușca de MMA pentru a lupta, însă își dorește să fie, la rândul lui, în ring. În consecință, i-a provocat pe TJ Miles, dar și pe Connect-R.

Mike Diamondz vrea în cușca de MMA. L-a provocat pe TJ Miles în direct

În ultima vreme, tot mai mulți artiști, precum sau Kamara și-au măsrurat forțele în cușca de MMA. Mike Diamondz, cel care și prezintă galele RXF este încântat de această oportunitate și spune că și-a dori la rândul lui să se bată în ring.

ADVERTISEMENT

Astfel, după ce , cântărețul l-a provocat pe TJ Miles să se bată. În direct, la Antena Stars, Mike Diamondz a făcut afirmații dure.

„Aș vrea să mă bat. Am o țintă, normal. Cum îl cheamă, mă? Miles, ceva de genul ăsta. TJ Miles, el are un contract cu RXF. L-am provocat, îl provoc și acum. Și acum trebuie să răspundă.

ADVERTISEMENT

I-am făcut și piesă, l-am provocat printr-un diss. Cică am experiență. Spun de pe acuma, nu am intrat niciodată într-o cușcă sau într-un ring, dacă am experiență, experiența mea vine din stradă. Bănuiesc că și el are experiența asta”, a declarat Mike Diamondz la

Motivul pentru care Mike Diamondz spune că i s-a pus pata pe fostul concurent de la Survivor România este că acesta ar fi mințit și a susținut în fața presei că nu se cunosc.

ADVERTISEMENT

„Îmi zice, ‘Mike, nu mă bag cu tine, că tu ai experiență’ și când a venit întrebarea din partea presei, se făcea că nu mă știe. A mințit, e un mincinos, nu suport mincinoșii. E cunoscut doar pe TikTok, talent n-are”, a adăugat Mike Diamondz.

Dacă nu e TJ Miles, e Connect-R: „E fricos”

Totuși, dacă TJ Miles nu o să accepte să intre în cușcă cu Mike Diamondz, acesta din urmă mai alte și alte persoane pe listă, printre care și Connect-R.

ADVERTISEMENT

„În general, m-aș lupta cu oamenii cu care am avut conflicte. Nu pot să zic, mai trebuie să o rezolvăm un pic. E fricos. Hai, mă, să ne batem măcar în rap”, a spus Mike Diamondz.