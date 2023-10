Mike Pence a renunțat la campania pentru Casa Albă. ”Nu există niciun dubiu că și alții îi vor urma exemplul”

Mike Pence a devenit astfel primul candidat important care părăsește o cursă care dominată de fostul său șef devenit rival, Donald Trump. Fostul vicepreședinte renunță la luptă după ce s-a chinuit să adune fonduri și să câștige teren în sondaje.

Mike Pence a renunțat la campania pentru Casa Albă

“După multe rugăciuni și deliberări, am decis să îmi suspend campania pentru președinție începând de astăzi”, a declarat Pence, sâmbătă, la adunarea Coaliției Evreiești Republicane (RJC) din Las Vegas, relatează . “Am știut întotdeauna că va fi o bătălie dificilă, dar nu am niciun regret.”

Decizia, luată cu mai mult de două luni înainte de adunările electorale din Iowa pe care mizase în campania sa, îl salvează pe Mike Pence de rușinea de a nu se califica la cea de-a treia dezbatere pentru e, care va avea loc pe 8 noiembrie la Miami.

Dar retragerea este o lovitură uriașă pentru un politician care și-a petrecut ani de zile fiind cel mai loial locotenent al lui Trump, doar pentru a fi scos țap ispășitor în ultimele lor zile de mandat, când Trump a devenit convins că Pence are cumva puterea de a anula rezultatele alegerilor din 2020 și de a-i menține pe amândoi în funcție – ceea ce nu ar putea face un vicepreședinte.

Deși Pence a evitat o criză constituțională refuzând să facă ce dorea fostul său șef, el a atras furia lui Trump, precum și mânia multora dintre susținătorii lui Trump care i-au crezut minciunile și care încă îl văd pe Pence ca pe un trădător.

Între timp, printre criticii lui Trump, Mike Pence a fost văzut ca un facilitator care l-a apărat pe fostul președinte la fiecare pas și a refuzat să critice chiar și cele mai de neiertat acțiuni ale lui Trump, de nenumărate ori.

A mizat fără succes pe Iowa

Un studiu din august al Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a constatat că majoritatea adulților americani, 57%, îl vedeau pe în mod negativ, doar 28% având o părere pozitivă.

Pe parcursul campaniei sale, fostul guvernator și congresman din Indiana a insistat că, deși era bine cunoscut de alegători, nu era “bine cunoscut” și și-a propus să schimbe acest lucru cu un program agresiv care a inclus numeroase opriri la restaurante și la Pizza Ranch.

Pence mizase pe Iowa, un stat cu o populație evanghelică albă numeroasă, care are o lungă istorie de ridicare a candidaților religioși și conservatori din punct de vedere social în preferințele electoratului.

Pence a făcut deseori campanie alături de soția sa, Karen, o profesoară de școală creștină, și a subliniat opiniile sale dure în probleme precum avortul, căruia i se opune chiar și în cazurile în care o sarcină este neviabilă. El a cerut în repetate rânduri celorlalți candidați republicani să susțină o interdicție a avortului la nivel național de la cel puțin 15 săptămâni de sarcină și a insistat pentru interzicerea medicamentelor folosite ca alternative la procedurile chirurgicale.

El a încercat să se confrunte frontal cu acțiunile sale din 6 ianuarie 2021, explicând alegătorilor în repetate rânduri că și-a făcut datoria constituțională în acea zi, știind foarte bine consecințele politice. A fost o strategie despre care consilierii au crezut că va ajuta la dezamorsarea problemei și îi va câștiga lui Pence respectul majorității republicanilor, despre care erau convinși că nu sunt de acord cu acțiunile lui Trump. Dar chiar și în Iowa, Pence s-a străduit să câștige susținere.

Care dintre candidați va urma exemplul lui Mike Pence

Marea întrebare care se pune acum este ce pretendenți vor urma exemplul lui Pence, renunțând la campaniile pentru nominalizarea republicană din 2024, într-o cursă dominată de fostul președinte Donald Trump. În timp ce patru candidați mai puțin cunoscuți au renunțat deja, Pence a devenit primul dintre principalii pretendenți care și-a oprit campania pentru prezidențialele din 2024.

“Nu există niciun dubiu că și alții îi vor urma exemplul. Problema este una de sincronizare”, a declarat directorul executiv al RJC, Matt Brooks, pentru . “Consolidarea este inevitabilă. Se întâmplă în fiecare ciclu… acest câmp de luptă se va micșora”, a spus și consultantul republican și strateg media Ari Fleischer.

O opinie similară are și strategul republican David Kochel, veteran al numeroase campanii prezidențiale și a campaniilor din Iowa. “Acesta este începutul restrângerii câmpului“, a declarat el pentru aceeași sursă.

Fostul vicepreședinte și-a lansat campania pentru prezidențialele din 2024 la începutul lunii iunie. Deși a petrecut mult timp în timpul verii și până în toamnă în campanie în statele cruciale pentru votul anticipat Iowa, New Hampshire și Carolina de Sud, candidatura sa la Casa Albă nu a luat avânt niciodată.

Pence s-a situat în ultimele sondaje în partea de jos a clasamentului, iar strângerea de fonduri a fost slabă. Fostul vicepreședinte s-a chinuit – dar în cele din urmă a reușit să atingă pragurile de sondaje și de donatori pentru a se califica la primele două dezbateri pentru nominalizarea republicană la președinție. Dar, până sâmbătă, el a rămas încă departe de a atinge criteriile pentru a urca pe scenă la cea de-a treia dezbatere de luna viitoare.

Surse din orbita politică a lui Pence au declarat că decizia finală de a se retrage din cursă a venit abia în ultima zi sau două, după ce recentele strângeri de fonduri nu au atenuat îngrijorările legate de atingerea pragului de donatori pentru a se califica pentru dezbaterea din 8 noiembrie de la Miami.

Următoarea dezbatere i-ar putea determina pe alții să se retragă

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, fostul ambasador și fost guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley, antreprenorul Vivek Ramaswamy și fostul guvernator al statului New Jersey, Chris Christie, au subliniat că au atins pragurile de sondaje și de donatori cerute de Comitetul Național Republican pentru a se califica pentru dezbatere. Iar sâmbătă, senatorul Tim Scott din Carolina de Sud a declarat, de asemenea, că a atins criteriile.

Dar guvernatorul Dakota de Nord, Doug Burgum, și fostul guvernator al Arkansasului, Asa Hutchinson – care nu a reușit să urce pe scenă la cea de-a doua dezbatere – nu s-au calificat încă.

“Vor fi mai mulți candidați care nu vor ajunge pe scena dezbaterilor și care vor cădea – fie formal, fie la propriu”, a declarat consultantul național republican, Dave Carney. “Cred că veți vedea mai multe consolidări.” Dar Carney, care a lucrat în campaniile prezidențiale timp de peste trei decenii, a spus că “banii și ego-ul” îi vor menține pe unii dintre ceilalți candidați în cursă.

Carney prezice că patru sau cinci candidați vor fi încă în cursă la începutul anului viitor, înaintea voturilor din Iowa și a primarelor din New Hampshire, primele două competiții din calendarul de nominalizare a Partidului Republican din 2024. “Iowa și New Hampshire vor face adevărata eliminare a buruienilor”, a spus el. Kochel a fost de acord, spunând că cea mai mare parte a “eliminărilor va avea loc între Iowa și New Hampshire”.

Mike Pence a fost mult timp un campion al alegătorilor social-conservatori și a încercat să facă incursiuni în rândul evanghelicilor din Iowa, care joacă un rol important în politica republicană din stat. “Când cineva iese din cursă, aceasta este întrebarea firească. Unde se duc acei susținători?”, a declarat Nicole Schlinger, strateg conservator cu vechime din Iowa, care are relații bune cu grupurile evanghelice.

“Dacă ești Nikki Haley, Ron DeSantis sau Tim Scott, echipa ta încearcă să își dea seama cum să apeleze la alegătorii din Iowa care înclinau în direcția lui Mike Pence”, a mai declarat ea. Schlinger, care a subliniat că Scott a fost promovat de conservatorii sociali, a spus: “Tim Scott are cel mai natural apel la alegătorii care înclinau spre Pence”. Dar DeSantis are, de asemenea, “un dosar solid”, a mai spus ea.