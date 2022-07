Minerva, în moarte clinică după un accident. Dezvăluirile astrologului

Astrologul a ajuns în și a fost operată de urgență la un spital din Timișoara după un accident de mașină. Vedeta a declarat că mama sa care venise de la Arad a asistat la operația grea prin care a trecut.

Minerva, în comă după un accident rutier. Ce a povestit astrologul

Minerva își amintește că a rămas fără puls după ce doctorii i-au scos splina, rinichii și ficatul. În timpul intervenției chirurgicale a avut parte de o experiență inedită și după a povestit ce a văzut dincolo de moarte.

„În perioada aia cât am fost în moarte clinică m-am văzut, era foarte bine, aveam o senzație din aia interioară de bine. M-am dat jos de pe masa de operație, nu era nimeni lângă mine, nu mai era nimeni, dar nu eram tăiată.

Mă uitam să văd dacă se terminse operația și am ieșit prin curtea spitalului. Nu era nimeni pe străzi în Timișoara și am luat-o pe Calea Aradului să mă duc acasă. Și la un moment dat când să trec un pârâu apare o mașină, am zis că am nimerit pe platoul de filmare la Sergiu Nicolaescu.

Îți dai seama ce era mintea mea atunci și zic «să vezi ce mă ia ăsta la înjurat acum că i-am stricat cadrul». Și se apropie mașina, era un Bugati, am văzut o doamnă cu voaletă, cu o umbreluță și un bărbat.

Cel de la volan era în uniforma ofițerilor români din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar era ca și cum ieșise dintr-o explozie. Doamna, în schimb, era foarte elegantă și s-a oprit în dreptul meu și stăteam zmirnă.

Zice «iar o superi pe maică-ta?». Și zic «nu, vreau să mă duc acasă, la copii». Zice: ai foarte multe de făcut, hai întoarce-te înapoi, că ai să te duci și la copii. Și, ca niciodată, eu care sunt spirit rebel, am urcat în mașină lângă ea”, a declarat Minerva în podcastul lui

Minerva: ”Era doamna cu voaletă și șoferul”

Cunoscutul a mai dezvăluit că nu mai ține minte foarte multe lucruri, ci doar că s-a întors și s-a așezat pe masa de operație. Când a deschis ochii nu înțelegea ce i se întâmplă, dar știa că trebuie să ajute oamenii.

„Și am adormit și pe la 1 dimineața am deschis ochii, voiam să merg la toaletă și cine era în ușă? Era doamna cu voaletă și șoferul”, a mai spus Minerva, care a aflat ulterior că doamna respectivă este bunica mamei sale decedată la 27 de ani, iar bărbatul fratele acesteia, dispărut în război.