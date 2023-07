Ministrul Apărării Naționale, dat în judecată de mama sa. Ce avere are de împărțit familia lui Angel Tîlvăr după decesul tatălui acestuia

Angel Tîlvăr ocupă funcția de ministru al apărării naționale din 31 octombrie 2022, fostul senator PSD numărându-se printre miniștrii care și-au păstrat portofoliul după rotativa de luna trecută, când Guvernul Marcel Ciolacu a preluat puterea de la Guvernul Nicolae Ciucă. Înainte să fie numit ministru, despre Tîlvăr a fost dezvăluit faptul că tatăl său a fost colonel de Securitate.

Moștenitorii lui Petre Tîlvăr sunt soția și cei doi copii

Petre Tîlvăr a fost șef al Contrainformațiilor din Vrancea, dar fiul său a ținut să precizeze că trecutul părintelui . „Mi-aş dori foarte mult să trăiesc într-o ţară în care dosarele de cadre să fie mai puţin importante decât activitatea fiecăruia. Eu nu am făcut niciodată un secret din ceea ce sunt, ceea ce am făcut, ce fac şi ce voi face”, a declarat Angel Tîlvăr.

Colonelul în rezervă Petre Tîlvăr a decedat pe 11 aprilie 2017, la 82 de ani, din cauza unui infarct, în timp ce se afla internat la Spitalul Militar Central din București, pentru un control de rutină. Pe 21 noiembrie 2018, la Judecătoria Focșani, conform portalului instanțelor de judecată, consultat de FANATIK, s-a înregistrat un dosar al cărui obiect este „succesiune ajutor public judiciar”, în care reclamant figurează mama lui Angel Tîlvăr, iar pârâți sunt actualul ministru și sora acestuia, miza fiind moștenirea lăsată de Petre Tîlvăr.

Dosarul a avut mai multe termene amânate, astfel că de-abia pe 6 noiembrie 2020 s-a admis chemarea în judecată formulată de mama lui Angel Tîlvăr pentru partajul averii lăsate de Petre Tîlvăr, formată dintr-un apartament cu trei camere, un garaj, un teren, o casă de vacanță, două mașini și o sumă de peste 100.000 de lei plasată la un fond de investiții.

“Admite în principiu cererea de chemare în judecată având ca obiect dezbatere/partaj succesoral. Constată deschisă succesiunea defunctului Tîlvăr Petre, decedat la data de 11.04.2017, cu ultimul domiciliu în Focşani, jud. Vrancea. Constată că moștenitorii defunctului și cotele legale ale acestora sunt: Tîlvăr Viţa, în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă de 1/4 din masa bunurilor de împărţit şi – Negulescu Daniela, în calitate de fiică cu o cotă de 3/8 din masa bunurilor de împărţit, – Tîlvăr Angel, în calitate de fiu, cu o cotă cu o cotă de 3/8 din masa bunurilor de împărţit”, au consemnat judecătorii pe 6 noiembrie 2020.

Cele mai importante bunuri sunt un apartament și o casă de vacanță

„Constată că masa succesorală a defunctului se compune din : – Cota parte indiviză de 1 din dreptul de proprietate asupra apartament cu 3 camere şi dependinţe situat pe raza mun. Focşani, cu suprafaţa de 68 mp, împreună cu dreptul de proprietate forţată şi perpetuă asupra tuturor părţilor din imobil, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1369/22.03.1991 încheiat de RAGCL Focşani şi din boxa aferentă apartamentului descris mai sus în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1369/22.03.1991 încheiat de RAGCL Focşani”, se mai menționează în dosar.

„Cota parte indiviză de 1 din dreptul de proprietate asupra garaj nr. 3, cu suprafaţă de 18,42 mp situat la parterul imobilului din str…., dobândit prin cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 258/28.01.1999 la BNP Tănase Rodica; – Cota parte indiviză de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului teren cu suprafaţa totală de 350 mp. din care 270 mp. păşune şi 80 mp. curţi construcţii, situat în intravilanul comunei Tulnici, sat Lepa, județul Vrancea, T. 13, P. 521% , având număr cadastral 2583N, dobândit în baza contractului autentificat sub nr. 4329/20.03.1995 în cadrul Notariatului de Stat Vrancea”, au mai comunicat judecătorii.

“Cota parte indiviză de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului casă de vacanţă construită pe terenul de mai sus cu suprafaţa construită de 62 mp, loc. Lepşa, jud. Vrancea, conform Autorizaţiei de construcţie nr. 128/01.01.1997 şi a Procesului verbal de recepţie nr. 4582/01.01.2008, întabulată în CF Lepșa nr. cadastral 2583N-C1 – Cota parte indiviză de 1/2 din dreptul de proprietate asupra unui autoturism marca Ford Fusion, fabricat în anul 2005, – Cota parte indiviză de 1 din dreptul de proprietate asupra unui autoturism marca Dacia 1310L, fabricat în anul 1997”, se mai menționează despre bunurile ce vor fi partajate.

Angel Tîlvăr nu deține terenuri sau clădiri

“Cota parte indiviză dintr-un fond de investiţii conţinând un număr de 8.826,0994 unităţi de fond în valoare totală de 138.047,26 lei la data de 06.06.2019, deţinut la OTP Bank. Calea de atac, odată cu fondul. Amână judecarea cauzei, stabileşte termen pentru continuarea judecăţii la data de 22.01.2021, la C7Com6, – pentru administrarea probei cu expertiză topografie şi evaluare proprietăți imobiliare încuviinţată în principiu în vederea identificării, evaluării şi formării loturilor. Se vor emite adrese către experți conform celor stabilite în şedinţa din 16.10.2020”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

De atunci, dosarul a avut mai multe termene amânate, acordate pentru “lipsa completării la raportul de expertiză şi revenirea cu adresă către expert”, „în vederea administrării probatoriului încuviinţat”, „pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză şi formulare de obiecţiuni dacă există”. Pe 23 iunie 2023, cauza a fost din nou amânată, pentru data de 15 septembrie 2023, motivul fiind “având în vedere protestul din sistemul judiciar”.

, din iunie 2023, Angel Tîlvăr nu deține terenuri sau clădiri, singurele sale bunuri fiind două mașini Hyundai, un autoturism Ford Fusion și o șalupă Laguna. Ministrul Apărării Naționale are în conturi 42.781,5 lei și 34.761,46 euro. De asemenea, Tîlvăr nu are datorii la bănci. El a încasat, în ultimul an, 117.467 lei ca senator și 26.160 lei ca ministru. Soția lui Tîlvăr, Anca, este inspector la Consiliul Concurenței (venit anual de 72.845 lei), dar și profesor la Colegiul Gheorghe Asachi din Focșani (venit de 7.462 lei).