Ministrul Educaţiei, anunţ de ultimă oră. Când începe, de fapt, şcoala şi ce se întâmplă cu tezele

”În data de 8 noiembrie scoala va începe. Ministrul Educației va rămâne în continuare consecvent ca școlile să înceapă cu prezență fizică. Vineri vom vedea care va fi modul de deschidere a școlilor.

Am decis să reducem numărul de teze pe care elevii îl vor susține în acest an prin excepții. Astfel, toți elevii de gimnaziu vor avea doar 2 teze. Pentru liceu, am redus numărul de patru teze, la trei.

Multe școli vor mai funcționa în online. Tezele vor putea fi susținute începând cu data de 6 decembrie.Pentru elevii care nu vor putea susține teze cu prezență fizică, acest lucru se va putea face după revenirea la școală”, a anunțat Sorin Cîmpeanu într-o conferință de presă.

ADVERTISEMENT

Știre în curs de actualizare.