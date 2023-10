Miracol la racla Sfintei Parascheva? Un copil de 7 ani ar fi vorbit pentru prima dată după ce s-a închinat: “Te iubesc, mama”

După ce s-a închinat la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, un copil în vârstă de 7 ani ar fi vorbit pentru prima dată, lucru care este considerat un miracol. Mama băiatului a povestit cum s-a întâmplat totul.

Miracol la racla Sfintei Parascheva, după ce un copil de 7 ani ar fi vorbit pentru prima dată

, este una dintre cele mai importante sărbători creștine, iar cu această ocazie a avut loc și cel mai mare pelerinaj de la noi din țară, la care au venit sute de mii de creștini.

pentru sănătate și pentru alte minuni. Coada de oameni a fost imensă, ajungând chiar să fie de 5 kilometri.

O mamă și fiul ei de 7 ani au venit la Iași din Constanța, în speranța că micuțul va vorbi. După ce s-a închinat și s-a rugat timp de 4 ore, băiatul ar fi scos pe gură primele cuvinte, spre bucuria părinților. Mama copilului a dezvăluit, în detaliu, cum s-a întâmplat acest lucru.

Femeia a povestit, la o postare distribuită de preot, că problemele au început acum 4 ani. Fiul ei s-a născut perfect sănătos și energic. Mama lui recunoaște că, din cauza carierei, a neglijat anumite aspecte în ceea ce privește creșterea lui.

Aceasta a angajat o bonă pentru a se ocupa de micuț. A aflat, foarte târziu, că îl lăsa pe băiat să se uite la televizor și să stea pe telefon, în timp ce ea stătea pe canapea. Micuțul a crescut cu televizorul, iar în timp a devenit foarte agitat, plângea noaptea și avea crize.

“Până joi nu a spus niciodată mama, tata, apa. L-am dus la zeci de specialiști, am cheltuit mii de euro, fără nici un folos. Am fost de câteva ori pe la biserică, dar trebuie să recunosc, superficial, fără așteptări.

Săptămâna aceasta o prietenă din lista mea v-a distribuit postarea și am început să citesc. Apoi ați tot postat și a început să se nască în inima mea o mică speranță. I-am soțului că eu plec la Iași, noi fiind din Constanța. Zis și făcut”, a scris femeia pe rețelele sociale, relatează .

Care au fost primele cuvinte ale băiatului

Ajunși la Iași, femeia și fiul ei s-au așezat la rând, unde au petrecut câteva ore bune. În acest timp, băiatul a fost foarte liniștit, așa cum mama lui nu l-a mai văzut până acum.

După ce s-au întors acasă de lam pelerinaj, băiatul i-a mulțumit Sfintei Parascheva, după cum a mai povestit femeia. Aceasta a fost surprinsă să-l audă, din moment ce nu a spus niciun cuvânt până acum.

“I-am dar câteva cărticele, l-am ținut în brațe, dar se purta de parca ar fi fost sedat. Am plecat de acolo încărcați, dar totuși încă nedumeriți dacă am procedat corect. Mulți veneau cu haine, cu vată, eu doar am pus palma mea peste vesmântul Sfintei și l-am atins cu fruntea pe băiețelul meu.

Bineînțeles, ca după toată această experiență am mâncat ceva și ne-am urcat în mașină, întrucât nu se mai găsea cazare. Băiețelul meu a adormit și înainte sa ajungem în Constanța s-a trezit, Părinte spunând exact aceste cuvinte: ‘Sfânta Parascheva, îți mulțumesc!’

Părinte, copilul meu nu a spus niciodată Mama, iar pentru prima dată în viața lui a spus o frază. Astăzi a început după ce s-a trezit să repete această frază de câteva ori: Sfânta Parascheva, îți mulțumesc! În această după amiaza a venit la mine în bucătărie, m-a luat în brațe și mi-a spus: ‘Te iubesc, mama!’

Copilul meu nu a vorbit niciodată până la 7 ani și în doar 24 de ore a spus mai mult decât în toată viața. Este mult mai liniștit, privirea pare alta, eu cred că Sfânta Parascheva este un miracol pentru oameni”, a mai spus femeia.