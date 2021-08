Mircea Badea a reacționat dur după ce Cîțu a recunoscut că a făcut pușcărie. „Era rangă! Și avea totuși 29 de ani”

Premierul României a recunoscut că în urmă cu 20 de ani a fost închis două zile în SUA pentru că a condus băut. De asemenea a plătit și o amendă foarte mare. Și-a vândut mașina și a fost pieton aproape un an.

ADVERTISEMENT

Mircea Bacea a reacționat pe pagina sa de Facebook după ce a aflat informația despre Florin Cîțu.

Mircea Badea a reacționat dur după ce Cîțu a recunoscut că a făcut pușcărie

În urmă cu 20 de ani Florin Cîțu a stat A fost sancționat astfel pentru că a fost prins sub influența alcoolului. Mircea Badea a reacționat imediat după ce a aflat informația și a reamintit de fapta de care este acuzat Dragnea.

ADVERTISEMENT

“Deci Catzu a condus băut în SUA, a făcut și pârnaie pe tema și a ascuns asta?? Nu e nicio problemă. Bine că nu s-a întâlnit cu Trump, ca Dragnea! “, au fost primele postări.

Nu după mult timp, Mircea Badea a revenit cu o altă postare pe pagina sa oficială.

“Deci, în document scrie “sentence” care înseamnă sentință. Ea a fost dată de un “judge”, adică judecător!!!!

Deci Cațu a făcut pârnaie două zile în SUA, în urma unei sentințe dată de un judecător.

Să conștientizăm că în SUA toata lumea se urcă la volan dacă a băut puțin.

ADVERTISEMENT

Nu exista filtre de poliție ca în România și suflat în fiola. Cațu sigur a fost oprit pentru că făcea nasoale în trafic fiind rangă! În niciun caz nu băuse un pahar de bere și a picat la un control de rutină. În SUA nu există așa ceva. Era rangă! Și avea totuși 29 de ani, nu 18.

Concluzia: Cațu este un PENAL ÎN FUNCTII PUBLICE și a încercat să ascundă asta.”, a mai scris Mircea Badea.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Florin Cîțu după ce s-a aflat că a fost prins băut la volan

După ce informația a fost făcută publică Florin Cîțu a recunoscut fapta și a încercat să explice ce s-a întâmplat.

“Da, acum 20 de ani. Este vorba de DUI, de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum în Nu este un eveniment cu care mă mândresc”, a spus acesta.