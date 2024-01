Mircea Badea, amenințat cu moartea: ”Oameni care îmi spuneau că îl vor omorî pe fiu-miu și îmi dădeau adresa exactă”

Mircea Badea a făcut o mărturisire șocantă, marți seară, în emisiunea pe care o moderează de ani buni la Antena 3 CNN, ”În gura presei”. Realizatorul TV a dezvăluit că a primit la un moment dat mesaje de amenințare cu moartea, atât la adresa sa, cât și a fiului.

Mircea Badea și fiul său, amenințați cu moartea prin mesaje

Cei care i-au trimis mesajul de amenințare jurnalistului i-au precizat și că știu exact unde locuiește. Mircea Badea s-a temut când a citit cele menționate, dar mai ales pentru viața copilului său, Vlad, în vârstă de 9 ani.

Mircea Badea a depus plângere la poliție. Cum au procedat oamenii legii

Prezentatorul nu a stat indiferent în fața pericolului și . Aici a depus o plângere, dar nu a rezolvat nimic. Peste un an și jumătate l-au mai chemat oamenii legii, dar doar să-l întrebe dacă își menține plângerea. ”De atunci nu am mai auzit de ei”, a subliniat jurnalistul.

”Eu am avut amenințări cu moartea, reale, de pe conturi reale, oameni care îmi spuneau că îl vor omorî pe fiu-miu și îmi dădeau adresa exactă. Știau exact unde stau.

Am fost la poliția din România, le-am arătat și am depus plângere. Peste un an jumătate m-au mai chemat o dată să mă întrebe dacă îmi mențin plângerea și de atunci nu am mai auzit de ei”, a dezvăluit Mircea Badea în emisiunea

Mircea Badea a făcut aceste dezvăluiri după ce a dezbătut în emisiunea sa postările înșelătoare, cu figuri importante din România, care tot apar în ultima vreme, pe rețelele de socializare.

Inteligența artificială, pericol pentru persoanele publice

De exemplu, pe o pagină de facebook fantomă a apărut recent o filmare cu senatorul și medicul Adrian Streinu Cercel. În clipul video, Adrian Streinu Cercel îi îndeamnă pe oameni să achiziționeze un medicament minune, care le rezolvă orice problemă, chiar și la 90 de ani, fără a avea nevoie de vreo intervenție.

Și ministrului energiei i s-a întâmplat de curând ceva similar. Sebastian Burduja apare într-un videoclip editat în care promovează o schemă falsă de investiții. Ministrul nu a stat cu mâinile în sân și a luat atitudine. A mers la poliție și a depus plângere penală pentru tentativă de înșelăciune pe internet de tip deepfake.

” (…) Tehnologia deepfake devine o amenințare serioasă pentru democrație și securitate. În calitate de Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, am inițiat anul trecut adoptarea Legii securității cibernetice, care a recunoscut oficial, în premieră, această amenințare.

Apel public: fiți vigilenți! Evitați capcanele deepfake și site-urile fictive care cer bani. Tranzacțiile legitime, cum ar fi vânzarea de acțiuni sau emiterea de obligațiuni, se fac doar prin canale oficiale, verificate (…)”, a scris ministrul energiei