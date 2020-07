Mircea Badea, dezvăluire neașteptată. Ce face în fiecare noapte, după ce termină emisiunea

Mircea Badea, una dintre figurile emblematice ale postului de televiziune Antena 3, explică modul în care decurg serile sale după fiecare ediție ”În Gura Presei”.

Prezentatorul uneia dintre cele mai vechi și populare emisiuni ale canalului de știri spune că și-a adaptat ritualul zilnic perioadei de pandemie în care ne aflăm.

Astfel, pentru Badea, fiecare seară post-emisiune decurge într-un mod extrem de interesant, totul pentru, spune acesta, a se feri de ”carcalacu’ vieții”

La ediția de duminică a emisiunii sale, Mircea Badea a vorbit despre pandemia de coronavirus și măsurile luate pentru a se proteja.

Prezentatorul TV ia în serios această boală, pusă la îndoială de unii, și spune că ”mai psihopat” ca el în acest sens al măsurilor de protecție nu există. În acest sens, Badea descrie ce face în fiecare seară după emisiune.

”Eu personal, cetățean al României, care mă spăl pe mâini de nu mai am mâini, care mă tund singur în baie ca să fiu responsabilul lu’ pește, care port o singură pereche de adidași de când a început pandemia tocmai ca să fie totul sub control, îi las întotdeauna la ușă, îi dezinfectez, port mască de mai are un pic și mi se imprimă pe mufă.

Eu apăs pe butoanele de la lift cu cheia care are vârf punctiform și după aia o dezinfectez cu spirt. Mai psihopat ca mine în a mă feri de carcalacu’ vieții nu e nimeni! Credeți-mă, nimeni! Nimeni însemnând nimeni, sunt pur și simplu psihopat.”, a spus Badea, la Antena 3.

Badea, îngrijorat de cei din jur

Mircea Badea subliniază faptul că nu se teme deloc de Covid-19 pentru propria persoană, ci de faptul că ar putea să ducă boala mai departe, la cei dragi, la prieteni.

”Nu pentru mine (n.r. temerea de coronavirus), personal, pentru că eu personal nu dau doi bani prăjiți. Nu cred că îmi face mie coronavirusul personal nimic. Poate nu e așa și mă omoară, bine.

Eu nu cred că îmi face nimic și atunci nu pentru mine personal, dar ideea e să nu dau mai departe altuia. Mai psihopat ca mine nu este nimeni, dar când vine câte unul să mă certe pe mine că nu respect…

Eu respect și ca mine sunt mulți care respectă. Nu toți suntem ghiorlani de la Vama Veche. Ce să vezi, nu toți suntem. Eu zic că marea masă nu suntem și ne simțim și jigniți”, a mai spus Mircea Badea la postul citat.