Mircea Badea, moment penibil la Antena 3. Gafa uriașă pe care a făcut-o în direct, în timpul emisiunii

Mircea Badea a povestit unul dintre momentele penibile trăite în direct pe post, în lunga sa carieră de televiziune. S-a întâmplat în timpul restricţiilor din timpul pandemiei de coronavirus, din cauza unei ştiri publicate pe site-ul Ministerul Afacerilor Externe.

Agenda telefonică i-a jucat feste lui Mircea Badea

Gafa la care a făcut referire recent Mircea Badea a avut legătură cu zvonurile legate de restricţiile privind călătoriile în Grecia, pe timpul pandemiei. Realizatorul emisiunii “În gura presei” era pe post şi a făcut o confuzie teribilă între Adrian Ursu, Carmen Avram şi Sabina Iosub.

“Ieșise o știre că grecii fac nu știu ce. Ok. Ceva care te încurca. Rău. Mai ales dacă erai deja acolo. (…) Și sursa acestei știri era Ministerul Afacerilor Externe din România. Care scrisese pe site. Eu eram pe post, în direct. Și îmi dă mesaj Adrian Ursu, la telefon, zice, ăștia bat câmpii. De la MAE.

Zice am vorbit eu la Ambasada Greciei, nici vorba de așa ceva. Spun și eu pe post. Iată, Adrian Ursu îmi spune. Îmi dă mesaj, zice imediat investighez mai mult și revin. Zic, Adrian Ursu acum zic e pe treabă și revine cu… Așa. Primesc mesaj, după, de la Carmen Avram. Și zice nu, că Ministerul Afacerilor Externe, iată, face drege”, a povestit Mircea Badea, la emisiunea iThink, de la .

Fără să realizeze cine şi de ce îi dă mesaj, de unde îşi primeşte informaţiile în timp real, fără să realizeze de gafa în care se afunda ca într-un abis. “Zic, uite, totuși, Ministerul Afacerilor Externe, eram pe post.. Adrian Ursu, nici vorbă. Nici vorbă. Eu sunt cu Ambasada.

Imediat revin cu toate. Totuși Adrian Ursu insistă că nu… Iar primesc mesaj. Totuși, Ministerul Afacerilor Externe, știi, eu credeam că e Carmen Avram. Ministerul Afacerilor Externe zice că nu știu eu. Zic, totuși, iată, că încă se joacă”, a continuat Badea.

Situaţia avea să se lămurească abia după încheierea emisunii şi . “Și se termină superba emisiune şi mă sună Adrian Ursu și zice auzi, dar tu pe cine ai trecut în telefon Carmen Avram?

Și eu zic, păi cum, păi… Zice nu ţi-a dat mesaj. Nu? Nu. Zic, ok. Pac. Și după aia mă sună, iarăși închid cu el. (…). Mă sună Sabina Iosub. Zice să știi că eu nu sunt Carmen Avram. Eu sunt Sabina Iosub.

Așa că, la fel de bine, puteam să spun că mi-a trimis mesaj, nu știu, Kamala Harris. Adică sunt maestru al gafelor. Fac gafe, unele nu pot fi povestite pentru că au fost momente în care am albit, am înțepenit când mi-am dat seama de ce am zis. Și că ce am zis, de fapt, era pe bune”, a concluzionat realizatorul tv.