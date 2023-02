Mircea Badea, reacție neașteptată după ce SUA au doborât mai multe obiecte misterioase: ”M-am debusolat un pic”

În ultimele zile, atât în Statele Unite cât și în Canada, mai multe obiecte misterioase au ajuns să fie doborâte. Responsabilii americani au vorbit recent despre cele întâmplate, iar printre altele, unul dintre ei a dezvăluit că nu exclude nicio posibilitate, printre care și cea de natură extraterestră.

Ce spune Mircea Badea despre obiectele zburătoare misterioase din SUA

Mircea Badea a urmărit și el . De asemenea, el a fost atent și la declarațiile făcute de președintele american Joe Biden care a ordonat doborârea unui astfel de obiect necunoscut chiar în cursul zilei de duminică.

Și este pentru a patra oară când se întâmplă acest lucru, însă Mircea Badea are o cu totul altă părere despre atitudinea oficialilor americani în acest sens. În stilul său caracteristic, realizatorul tv precizează că le susține subiectele oficialilor americani și apreciază foarte mult faptul că respectivele baloane au transmis o adevărată emoție în Statele Unite, având în vedere discuțiile și dezbaterile din ultimele zile.

“Foarte bună și le susțin… subiectele. Baloanele nu le susțin, că am înțeles că baloanele sunt rele. Am văzut că pe partea de baloane totuși a fost multă emoție, multă dezbatere și multă ezitare. De aia sper că procedurile, de exemplu, doamne ferește, în legătură cu Sarmat să fie mai clare. Adică mai la obiect. Am văzut că la baloane lucrurile au fost un pic mai ezitante au trecut niște zile”, a spus Mircea Badea la Antena 3.

Și realizatorul tv nu s-a oprit doar aici. În ciuda faptului că autoritățile americane au doborât respectivele obiective necunoscute, populația nu părea deloc speriată, dezvăluie Mircea Badea. Mai exact, fiecare american și-a văzut de viața lui, mai filma respectivul balon, sau eventual făcea un grătar în curte.

Mircea Badea: ”M-am debusolat un pic”

Printre altele, Mircea Badea s-a declarat și destul de debusolat de lucrurile care se întâmplă. Mai exact, realizatorul tv nu înțelege cum după ani întregi de pandemie de coronavirus și aproape un an de război, acum au început discuțiile despre prezența extratereștrilor.

”Ne-am uitat cu toții la balon, oamenii mai făceau grătar în curte, mai filmau balonul spion. Adică au fost niște momente lungi. Acum după ce că am avut coronavirus, după aia ruși, extratereștrii ne mai lipseau. Sper totuși că nu. (…) M-am debusolat un pic”, a mai spus Mircea Badea în emisiunea În faţa naţiunii de la Antena 3 CNN.

Menționăm faptul că reacția lui Mircea Badea vine după ce în urmă cu doar câteva ore, șeful Comandamentului de Apărare Aerospaţială al SUA (NORAD), generalul Glen VanHerck, a ținut un briefing la Pentagon, după ce un avion F-16 care aparține forţelor americane a doborât un astfel de obiect zburător misterios.

S-a întâmplat deasupra lacului Huron, la graniţa dintre SUA şi Canada, iar mai apoi oficialul american a precizat că nu exclude o posibilitate extraterestră în cazul tuturor obiectelor necunoscute doborâte până acum. Amintim că astfel de incidente au început încă din data de 4 februarie, când