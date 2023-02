Mircea Badea, reacție privind proiectul de lege care prevede ca angajații să primească liber de ziua lor: “Am venit la emisiune în cârje”

Mircea Badea a reacționat în legătură cu proiectul de lege care prevede ca angajații să fie liberi de ziua lor. Realizatorul TV și-a amintit de momentul în care a fost nevoit să meargă la serviciu în cârje.

Mircea Badea, reacție după ce s-a depus proiectul de lege prin care angajații ar putea avea liber de ziua lor

De curând, în Parlamentul României a fost depus , iar Mircea Badea a avut o reacție în legătură cu acest subiect, în cadrul emisiunii pe care o moderează la Antena 3 CNN.

Partenerul lui Carmen Brumă a ținut să precizeze că el s-a prezentat la locul de muncă chiar și atunci când a fost bolnav. La un moment dat, Mircea Badea a suferit o operație la genunchi. După o zi, a venit în platoul emisiunii În gura presei, în cârje.

Cu toate acestea, propunerea de a le acorda salariaților liber de ziua lor este o idee bună, din punctul de vedere al realizatorului TV. Acesta a muncit chiar și în zilele libere legale din România, așa că este de acord cu propunerea din Parlament.

“Ar fi extraordinar, senzațional. Eu niciodată nu am înțeles cum este cu zilele libere pentru că am muncit în toate zilele: de sărbătorile legale, de ziua de naștere, ba chiar am venit la emisiune și în cârje, a doua zi după operația la genunchi, cu pungile de gheață după mine.

Dar sunt fan acordării de zile libere! Ziua mea vine în curând. Abia aștept să frăsuiesc. Cu cât mai multe zile libere, cu atât mai bine. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese”, a spus Mircea Badea la , în cadrul emisiunii În gura presei.

Proiectul de lege prin care angajații ar putea primi liber atunci când e ziua lor a fost propusă de liderul de grup senatorial al PNL, Daniel Fenechiu. Proiectul a fost semnat de mai mulți liberali. Dacă se va aplica, măsura va fi valabilă atât pentru angajații de la stat, cât și pentru cei de la privat.

Cum a supraviețuit Mircea Badea cutremurului din 1977

Recent, , atunci când era doar un copil. Bunica lui a făcut un gest care l-a salvat pe prezentatorul TV, iar acesta îi datorează viața.

Mai exact, femeia s-a pus peste patul în care dormea Mircea Badea. “Eu mai sunt în viață pentru că bunica mea – Dumnezeu să o odihnească – s-a pus peste patul în care eram și au căzut cărămizile peste bunica”, a povestit acesta la Antena 3 CNN.

Mircea Badea a făcut această dezvăluire în contextul cutremurului devastator care a avut loc în Turcia zilele trecute. Prezentatorul este foarte sensibil atunci când vine vorba despre acest subiect. Vedetei îi e foarte greu să privească imaginile de la fața locului, după cum a mai mărturisit la TV.