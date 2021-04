Mircea Dinescu, dorință după moartea soției sale. Ce i-a cerut fiului său, Andrei

Mircea Dinescu (71 de ani) are o dorință arzătoare după moartea soției sale, Mașa, care s-a stins din viață la 58 de ani din cauza unei boli cumplite. Poetul a dezvăluit ce i-a cerut fiului său, Andrei, după pierdea suferită.

Jurnalistul a rămas văduv în urmă cu circa trei ani, dar își dorește să fie înconjurat de familie la bătrânețe. Acesta este motivul pentru care vrea să aibă alături nepoți, lucru pe care i l-a cerut băiatului său, care a ajuns la vârsta de 35 de ani.

Scriitorul vrea să le ofere nepoților o copilărie frumoasă și fericită la țară, nu în fața telefoanelor, însă din păcate, fiul său refuză să devină părinte prea curând. În plus, Mircea Dinescu nu are nepoți nici din partea fiicei sale, Irina (36 de ani).

Mircea Dinescu, așteptări mari de la fiul său. Ce vrea poetul de la Andrei

„L-am rugat și eu pe fiul meu, Andrei, să facă și el copii, să-i aducă aici, la Cetate! I-aș crește aici, i-aș pune să stea în grădină, să cultive, să dea cu sapa, să aibă o copilărie frumoasă, așa cum am avut noi.

Nu să-i strice pe copii cu telefoanele, cum se face acum. Din școala asta de acum, on-line, ies numai semi analfabeți”, a declarat Mircea Dinescu, în emisiunea „Poezie și delicatețuri”, de la Prima TV.

Băiatul scriitorului face parte din trupa Impex și cântă de câțiva ani „neomanele”, adică manele reinventate. Andrei și-a descoperit pasiunea pentru acest stil muzical la vârsta de 15 ani, iar de atunci a început să studieze tot mai mult etnia romă.

„Nu mi-a plăcut lumea muzicii clasice. Eu eram aproape să fiu solist. Eram și bun, și bine pregătit, dar voiam să compun muzică, nu să interpretez. Nu am putut trece peste ideea că nu eu am compus muzica!

Eu când mi-am dorit să fac vioară, de la patru ani, îmi imaginam că o să cânt ceva ce o să inventez eu. Nu-mi imaginam că e posibil să cânți ceva gata făcut de alții. Abia acum am ajuns să fac într-adevăr ce mi-am dorit dintotdeauna. Să compun muzică.

Azi iau vioara și cânt de la mine. A durat ceva să fac tranziția către interpretare și compoziție. Improvizația este cheia, dar am găsit-o greu. Nu am dat la facultate până la 32 de ani. Ulterior, am dat la limba rromani. Am și transport gratuit pe tren acum (râde).

Am și limba germană, limba a doua. Pe care o știam deja. Dar am făcut și un studio de înregistrări, și sunt destul de prins cu muzica – nu prea am timp”, declara Andrei Dinescu acum ceva vreme pentru viitorulromaniei.ro.

Pe de cealaltă parte, Irina, fiica lui Mircea Dinescu, a ales un alt drum în viață și este actriță. Tânăra a jucat în producții importante printre care se numără: „Modigliani”, „Out of season”, „Italiencele” sau „What means Motley”, alături de Andy Garcia, Dennis Hooper sau Ana Ularu.

Artista mărturisea în urmă cu câțiva ani, în perioada în care era studentă, că a suferit de pe urma numelui purtat de poet. Ba chiar a vrut să renunțe la „Dinescu”, însă în cele din urmă a reușit să depășească momentul după ce a discutat deschis cu părinții.