Mircea Geoană, marele favorit la alegerile prezidenţiale din 2024! Cum arată cotele la pariuri

Klaus Iohannis îşi încheie cel de-al doilea mandat de preşedinte al României în 2024. Astfel, cum legislaţia prevede maximum două mandate, românii îşi vor alege un nou preşedinte la anul.

Mircea Geoană, marele favorit la alegerile prezidenţiale din 2024!

Casele de pariuri au publicat cotele pentru viitorul preşedinte al României. Iar favorit este Mircea Geoană, omul care a pierdut la mustaţă alegerile prezidenţiale din 2009, în faţa lui Traian Băsescu.

, iar de la anul poate deveni preşedintele României, dacă se va hotărî să candideze. Casele de pariuri oferă o cotă de 2,50 ca Geoană să câştige alegerile.

Nicolae Ciucă, George Simion şi Marcel Ciolacu, pe lista scurtă a favoriţilor!

Ca şanse, următorii cotaţi sunt Nicolae Ciucă, George Simion şi Marcel Ciolacu. Fostul premier are cota 5,00 să devină preşedintele României, liderul partidului AUR are cota 6,00 să câştige alegerile prezidenţiale.

În ceea ce îl priveşte pe , el are cota 7,00 să devină preşedintele României. Liderul USR, Cătălin Drulă, are cota 10,00 să câştige alegerile prezidenţiale. Laura Codruţa Kovesi are cota 11,00.

AUR, a doua şansă să câştige alegerile parlamentare!

La anul vom avea şi alegeri parlamentare. PSD are prima şansă să câştige, cu o cotă de 1,75, iar pe locul secund este partidul AUR (Alianţa pentru Uniunea Românilor), la o cotă de 2,85.

PNL este cotat cu a treia şansă, cotă 5,00, în timp ce USR are şansa a patra la casele de pariuri, cotă 10,00. UDMR este partidul cotat cu cele mai mici şanse să câştige, având cota 100,00.

Nicuşor Dan şi Gabriela Firea, luptă dură pentru Primăria Capitalei!

La anul sunt şi alegeri locale. Iar bătălia pentru Primăria Capitalei se anunţă una dură. Doi candidaţi sunt favoriţi pentru a ocupa postul de edil al Bucureştiului: Nicuşor Dan şi Gabriela Firea, actualul şi fostul primar.

Nicuşor Dan este favorit conform caselor de pariuri, să rămână în funcţie, la o cotă de 1,60. Dar, Gabriela Firea nu este departe şi are cota 2,20 să recâştige postul de Primar al Capitalei.