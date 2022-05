Mircea Geoană și Vladimir Putin, față-n față. Ce i-a spus liderul de la Kremlin reprezentantului NATO

Mircea Geoană, invitat în cadrul unui podcast, a mărturisit că a avut, cândva, o întrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin și-a exprimat nemulțumirea atunci că România a aderat la NATO.

Ce i-a spus Vladimir Putin lui Mircea Geoană despre România, NATO și UE

Totodată, Vladimir Putin i-a mai spus că trebuie să avem grijă cu Uniunea Europeană, deoarece ne va transforma în colonie economică.

De altfel, oficialul român a atras atenția că avem un sprijin foarte mare din partea Occidentului și că situația noastră ar fi fost una îngrijorătoare

”Da, mi-a spus odată, măi, suntem foarte nemulțumiți că ați intrat în NATO, dar cu americanii mai știm să lucrăm, atenție cu UE, că vă transformă în colonie economică.

Ce ar fi fost cu România dacă nu eram în NATO? Unde s-ar fi oprit rușii? În ce situație am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?

Aceste întrebări trebuie să fie și cu noi, pentru că ideea că te poți baza pe ceea ce ai, pe fundația aia temeinică care este NATO și UE, și după aia poți să-ți pui întrebări filozofice.

Da’ știi ce? Poate că și noi i-am jignit pe ruși. Trebuie să alegi. Vrei să fii într-o casă cu temelie serioasă și vrei să fii o țară democratică?

Vrei să fii un om liber să spui ce vrei? Sau vrei să mergi la Gulag, pentru că ai avut curajul să spui ceva împotriva iubitului conducător?”, a dezvăluit Mircea Geoană,

România și aderarea la NATO

România a aderat la Alianța Nord-Atlantică în anul 2004, pe data de 29 martie. Asta după ce am primit invitație în 2002 să facem acest pas. Tot atunci, s-au făcut invitații și către: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia şi Slovenia.