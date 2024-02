Mircea Geoană susţine că Marcel Ciolacu i-a propus să candideze la preşedinţie din partea PSD. Reacţia premierului

Mircea Geoană a făcut dezvăluiri surprinzătoare cu privire la o propunere de a candida la Președinție. Secretarul general adjunct al NATO spune că premierul Marcel Ciolacu și alți lideri PSD i-ar fi sugerat să candideze la cea mai înaltă funcție în stat, susținut de social-democrați.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Jurnalul de Seara, la Digi 24. Mircea Geoană a declarat că există o anumită „nervozitate” în PSD privind alegerile care vor avea loc în acest an. „Se întâmplă ceva cu ei și evident că aud și eu și privesc declarațiile. E o anumită nervozitate, un început de iritare. E o vorbă românească: „De ce ți-e frică nu scapi”.

Și apropo de cine dă telefon cui. Eu am avut discuții cu ei, au venit la mine în birou, inclusiv Marcel Ciolacu, să-mi propună să candidez independent susținut de PSD, pentru un calcul foarte simplu, pentru că voturile PSD la alegerile prezidențiale, unde vin patru milioane în plus față de cele obișnuite, nu-s suficiente să câștigi președinția României. Că dânșii au numărul meu sau nu, eu am și număr belgian și românesc, nu văd o problemă. E decizia lor ce vor să facă, e decizia mea ce vreau să fac”, a declarat Mircea Geoană la .

Secretarul adjunct al NATO a vorbit și despre relația pe care o are cu oamenii din PSD, precizând că nu are „niciun fel de ostilitate și nervozitate” față de ei, deși a fost dat afară din formațiunea politică acum câțiva ani.

„Am slujit țara toată viața. Dacă va fi o șansă s-o fac direct sau indirect o voi face”

La întrebarea cu privire la , Mircea Geoană nu a oferit un răspuns clar. A declarat că are „de terminat un job important la NATO”, dar a spus că este preocupat de interesul României.

„Se apropie un moment care pentru mine e un moment politic sentimental și foarte personal, summit-ul de la Washington. Mai vedem, există opțiune politică, în viața privată, neguvernamentală.

După un astfel de job nu duc lipsă de oferte, dar mă gândesc și la interesul meu și al familiei mele, mă gândesc și la interesul țării, mă preocupă ce se întâmplă în România, am slujit țara toată viața și dacă va fi o șansă s-o fac direct sau indirect o voi face”, a adăugat secretarul adjunct al NATO.

Amintim că Mircea Geoană a mai candidat la alegerile prezidențiale din 2009, din partea PSD, fiind învins în turul doi de scrutin de Traian Băsescu.

Reacția lui Marcel Ciolacu: „Am sunat-o pe doamna Şoşoacă şi i-am propus să fie premier”

După declarațiile lui Mircea Geoană, ironică, sugerând că nu i-a propus secretarului general al NATO să candideze la președinție susținut de PSD.

„După ce i-am cerut domnului Mircea Geoană, am plecat şi am sunat-o pe doamna Şoşoacă şi i-am propus să fie premier”, a răspuns premierul la întrebarea jurnaliștilor cu privire la declarațiile lui secretarului general adjunct al NATO.

Totodată, șeful Guvernului spune că nu va susține niciodată un candidat independent din partea social-democraților: „Ce vă pot spune cu certitudine, cu inimă de PSD-ist, de membru fondator de 30 și de ani, niciodată PSD-ul și eu personal nu am să propun și nici nu o să-mi treacă prin cap să susțin un candidat independent din partea PSD-ului”, a adăugat Marcel Ciolacu.