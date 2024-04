Mircea Lucescu, critic după eliminarea lui PAOK din Conference League: „Nu se întâmpla înainte la Răzvan“!

Răzvan Lucescu a fost subiect de discuție pentru tatăl lui, Mircea Lucescu, după eliminarea din Europa. , după 0-2 la general cu belgienii de la Brugge.

Mircea Lucescu, critic la adresa fiului lui

Chiar de pe aeroport după sosirea din Grecia, marele antrenor a discutat despre meciul lui PAOK și prestația fiului lui. Mircea Lucescu s-a declarat dezamăgit de jocul prestat, spunând că jocul nu a semănat cu ceea ce Răzvan practică uzual.

„Jucătorii (n.r. lui PAOK) au fost puţin înfricoşaţi de nivelul la care au ajuns, de miza jocului. Jocul a fost dominat şi câştigat pe merit de Brugge. N-a mai fost PAOK acea echipă pe care am văzut-o în meciurile anterioare, departe de jocul făcut cu Frankfurt, la Frankfurt şi acasă, sau cu Dinamo Zagreb, dar eu pun pe seama acestei situaţii.

Au avut şi nişte necazuri, cu jucători care s-au îmbolnăvit şi au lipsit 3-4 zile de la antrenament. În perioada asta e foarte greu. Acum concentrarea e pe campionat. Nu va fi uşor nici acest lucru pentru că sunt, totuşi, 3 echipe puternice în Atena. E lupta asta între Salonic şi Atena. A rămas singurul obiectiv (n.r: titlul în Grecia).

Sper ca băieţii să treacă peste acest moment, să îl trateze ca pe un accident pe parcurs şi să revină cu aceeaşi poftă de joc pe care au avut-o în meciurile anterioare. Dar mai ales organizarea de joc (n.r.: să revină), pentru că şi-au pierdut la un moment dat orientarea în teren.

Au făcut greşeli de poziţionare, de organizarea jocului, ceea ce nu se întâmpla înainte la Răzvan.“, a spus Mircea Lucescu de pe Aeroportul Henri Coanda, conform .

Întrebat ce i-a spus fiului lui după meci, Mircea Lucescu a spus: „Ce să-i spun… N-aţi vrea să fiţi în pielea unui antrenor atunci când pierde un astfel de meci. Era negru la faţă“.

Răzvan Lucescu, dezamăgit după returul cu Brugge

Răzvan Lucescu s-a arătat mulțumit de sezon, dar crede că echipa sa putea mai mult cu Brugge. Antrenorul și-a lăudat jucătorii pentru ceea ce au prestat în întregul an, spunând că .

„Am făcut o treabă bună în acest sezon, băieţii au muncit. Este un pas mare pentru noi faptul că am ajuns în sferturile unei competiţii europene, pentru a doua oară în trei ani. Asta arată că am făcut un pas în faţă.

Am înfruntat un adversar care are multă experienţă în Europa. Anul trecut a jucat în Champions League, deci are o experienţă diferită şi cred că a meritat calificarea, după aceste două meciuri.

Calificarea se judecă în detaliu. Cred că toate detaliile au fost în favoarea lui Brugge. Nu vreau să vorbesc despre alte lucruri care nu au legătură cu fotbalul. Totuşi, am jucat cu doi jucători care nu sunt la capacitate maximă.

Chiar şi pe stadion am avut astfel de jucători care s-au confruntat cu probleme. Şi cu toate acestea, am dat 150%, dacă cineva nu este la nivel maxim, nu este în favoarea noastră. Am avut şi asta, dar nu vreau să comentez”, a spus Răzvan Lucescu, conform .