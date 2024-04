, iar Universitatea Craiova s-a impus în fața celor de la Rapid. Șansele liderului din SuperLiga în lupta la titlu au crescut, dar Mircea Lucescu nu este sigur de reușita “roș-albaștrilor”.

Mircea Lucescu le dă speranțe lui Rapid și U Craiova în lupta la titlu. Cum își explică eșecul giuleștenilor din Bănie

Mircea Lucescu le dă speranțe celor de la Rapid și Universitatea Craiova în lupta la titlu. “Il Luce” o vede favorită pe FCSB, însă susține și că ar putea exista o răsturnare de situație.

Lucescu a explicat și înfrângerea Rapidului de pe Ion Oblemenco. Nea Mircea este de părere că giuleștenii s-au relaxat în duelul din Bănie și a dat un exemplu personal.

“Nu cred că Steaua (n.r – FCSB) mai poate pierde titlul, dar în fotbal se poate întâmpla oricând o răsturnare de situație. Am văzut și Craiova cu Rapid.

Cei care au fost în fotbal, acolo, în prima linie, își dau seama ce se poate întâmpla într-un meci. S-au relaxat cei de la Rapid. Și eu am pierdut un meci important, aveam 2-1, am ajuns în superioritate numerică și am pierdut 2-3″, a spus Mircea Lucescu, pentru .

Sorin Cârţu nu o vede pe Universitatea Craiova în lupta pentru titlu: “Eforturile noastre nu sunt canalizate acolo”

după punctele pierdute ușor în sezonul regulat cu adversare accesibile precum Poli Iași, UTA Arad și U Cluj.

“Am declarat că luptăm pentru locul doi, dar în lupta noastră cu Rapid, CFR și Farul trebuie să fim foarte atenți în meciurile directe. Nu sunt canalizate eforturile noastre pentru titlu, s-a considerat că titlul a fost compromis.

Am pierdut atâtea meciuri și ne-am bătut joc de atâtea puncte. Cel puțin 10,12 puncte am pierdut în meciuri unde conduceam cu 2-0 la pauză și se termina la egalitate. Sunt două puncte pierdute, nu un punct câștigat.

rebuie să fim neapărat în cupele europene, nu să se întâmple ce s-a întâmplat anul trecut. Stai doi ani la rând așa și începi să te obișnuiești prost”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.