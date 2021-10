Mircea Lucescu, nervos după un nou eșec în fața Barcelonei: „Sunt nemulțumit de scor”

Dinamo Kiev a pierdut cu 1-0 în fața Barcelonei, iar catalani după prima victorie din acest sezon în grupele UEFA Champions League.

„Il Luce” a pierdut multe meciuri împotriva Barcelonei pe banca lui Șahtior Donețk însă a reușit și două victorii de senzație pe Camp Nou de-a lungul anilor.

Mircea Lucescu explică înfrângerea în fața Barcelonei: „…nivelul campionatului nostru este mult mai mic”

a recunoscut limitele echipei sale împotriva Barcelonei și a găsit rapid cauzele eșecului la limită: „Bineînțeles, sunt nemulțumit de scor, nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat în prima repriză. Mi-a plăcut a doua repriză, felul în care am jucat, cum am depășit bariera fricii de a juca împotriva Barcelonei. Am fi putut obține mai mult. Felul în care am jucat în a doua repriză, mi-a plăcut”.

Lucescu a fost surprins de agresivitatea jucătorilor blaugrana care și-au jucat ultima șansă în meciul cu Dinamo Kiev:„Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că acesta este nivelul în Champions League, la care trebuie să ne ridicăm. Jucătorii Barcelonei au fost nu numai rapizi și tehnici, ci și agresivi, au comis 18 faulturi”.

Ucrainienii nu au fost deloc combativi și nu au trimis nici măcar un șut pe spațiul porții Barcelonei, care primește o gură de oxigen înainte de „El Clasico”.

Mircea Lucescu e convins că Dinamo Kiev putea întoarce meciul în repriza a doua: „Nu ne-a mai fost frică să jucăm”

Antrenorul în vârstă de 76 de ani a apreciat faptul că în repriza a doua jucătorii săi au fost mult curajoși și chiar și în prima repriză puteau să înscrie:

„În a doua jumătate, nu ne-a mai fost frică să jucăm, nu ne-a mai fost frică să plecăm la atac. Puterea Barcelonei de azi constă în agresivitate în atac.

La începutul jocului, am avut o ieșire trei contra unu și am luat decizii greșite. La acest nivel, este obligatoriu să marchezi. S-ar fi schimbat foarte multe dacă o făceam”.

De ce noi și Șahtior nu înscriem în Liga Campionilor? Pentru că nivelul campionatului nostru este mult mai mic decât nivelul din Champions League. Când joci cu astfel de echipe, înțelegi că mai este mult de lucru”, a declarat Mircea Lucescu după Barcelona – Dinamo Kiev 1-0, conform .

Dinamo Kiev păstrează în continuare șanse de calificare

În ciuda înfrângerii în fața Barcelonei, Dinamo Kiev păstrează în continuare șanse de calificare chiar și de pe locul doi.

Benfica Lisabona a fost spulberată de Bayern Munchen, care a mai avut și două goluri anulate de Hațegan cu VAR și rămâne pe locul doi cu patru puncte. Barca e pe locul trei cu trei puncte, în timp ce echipa lui Mircea Lucescu are un punct.

Etapa viitoare din Liga Campionilor, pe data de 2 noiembrie, Dinamo Kiev își joacă ultima șansă de calificare în UEFA Champions League pe teren propriu în fața Barcelonei.