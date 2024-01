Mircea Radu, poveste de amor ca la Din Dragoste: ”M-am bosumflat”! Dezvăluiri exclusive despre soția lui

Toată lumea îl știe pe Mircea Radu, celebrul om de televiziune celebru și pentru show-ul Din Dragoste. Puțini știu însă cum și-a cunoscut soția, ce fel de tată este și care este cea mai mare pasiune a lui.

Mircea Radu face dezvăluiri exclusive despre soția lui, Raluca

Mircea Radu este unul din cei mai cunoscuți jurnaliști români și oameni de televiziune. Și astăzi lumea îl asociază cu emisiunea fenomen Din Dragoste, celebrul show de la Antena1. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Mircea Radu ne spune că s-a apucat de scris o carte și că este un bucătar desăvârșit.

ADVERTISEMENT

Celebrul prezentator recunoaște că n-a ținut neapărat să între îl televiziune și că numele lui a rămas pe veci legat de emisiunea de la Antena1. În 1996 a absolvit Missouri School of Journalism, dar, revenind în țară, nu a putut aplica nimic din ce a învățat acolo.

Mircea Radu: “Eram privit ca cineva care a venit de pe o altă planetă”

În prezent, Mircea Radu realizează și prezintă emisiunea Noi, românii, de la . Până acum a străbătut mii de kilometri, a realizat 16 emisiuni și a înțeles niște aspecte foarte interesante legate de românii din diaspora.

ADVERTISEMENT

“Emisiunea Noi, românii a fost gândită să fie un program de televiziune curat, deștept și bine făcut, despre cei din diaspora, și am reușit să-l facem așa. Am cunoscut, am stat de vorbă și am arătat la televizor români pe care i-am prezentat așa cum sunt ei. Povestindu-mi despre viața și meseriile pe care le fac. Despre cum s-au integrat și momentele lor de cădere. Despre reîntoarcerea la rădăcini. Despre România lor pe care, cum-necum, o duc mai departe pentru că sângele apă nu se face.

În urma acestor discuții, a mii de kilometri străbătuți și a șaisprezece episoade difuzate în fiecare sâmbătă seara pe Metropola TV am ajuns la o concluzie. Există o parte bună și una rea în toată hemoragia asta pe care a suferit-o țara mea în ultimele decenii. Partea bună e că românii se descurcă oriunde ar fi iar partea rea e că România nu ar fi trebuit să treacă prin asta”, ne spune Mircea Radu.

ADVERTISEMENT

“Numele meu este legat de “Din dragoste” “

Mircea Radu a ajuns la televiziune în urma unui casting, în iarna anului 1994. Chiar dacă din 1990 s-a angajat ca reporter și prezentator, toată lumea îl va asocia mereu cu celebra emisiune Din dragoste, de la .

“Fără doar și poate, numele meu este legat de televiziune. Fac asta de treizeci de ani. Dar, în primul rând, numele meu este legat de acea emisiune (Din Dragoste, n. red.). Ar trebui să mă supăr că, deși am făcut cam de toate, începând cu știri, până la prezentare de divertisment mare, lumea mă asociază doar cu acea emisiune?

ADVERTISEMENT

Firește că nu. Din Dragoste a fost nu numai o școală de televiziune ci și una de viață. Acolo am avut ocazia să întâlnesc oameni formidabili, care m-au format”, ne povestește celebrul prezentator.

“Nu am avut nici emoție , nu țineam neapărat să intru în televiziune”

În 1994, Mircea Radu a luat contact cu camera de televiziune. Pe vremea aceea era Dj la UniPlus Radio și a fost trimis de o colegă la casting. Dintre sutele de persoane care au participat Mircea Radu a fost ales, acest lucru schimbându-i viața.

“Primul contact cu camera a fost când am dat probă “pentru ocuparea unui post de colaborator la o emisiune de divertisment”. Așa suna cerința publicată în Evenimentul Zilei în acel februarie 1994. Veniseră sute de candidați, trierea s-a făcut pe segmente orare, nici nu aveai unde să-i bagi pe toți. Nu am avut nici emoție și nici trac pentru că nu aveam nimic de pierdut. În acel moment eu eram DJ la UniPlus Radio în București. Iubeam muzica și ce făceam, deci nu țineam neapărat să intru în televiziune. Ajunsesem acolo la îndemnul unei colege de radio.

Dar o bâlbă remarcabilă (în fine, nu știu cât bâlbă și cât, mai degrabă, gafă) a fost când mi-am uitat telefonul mobil în buzunarul de la piept. Am intrat în emisie și, când prezentam eu curat și cu dicție Telejurnalul, m-a apelat un coleg. Evident, telefoanele au sunat în acel moment în casele tuturor celor care urmăreau buletinul de știri.

Tata chiar mi-a zis că s-a întins după telefonul fix să răspundă. Până și marele Paul Grigoriu a zis a doua zi, la Matinalul Radio România Actualități, că `simpaticului prezentator Mircea Radu i-a sunat telefonul în direct. Bine că nu i-a sunat ceasul`”, ne spune Mircea Radu.

“Eram privit ca cineva care a venit de pe o altă planetă”

În 1996 a absolvit Missouri School of Journalism. Apoi s-a specializat și la BBC School of Journalism, unde a terminat în 1998. Cu toată experiența acumulată, reîntors în țară, Mircea Radu nu a putut aplica nimic din ceea învățase în America.

“Am avut condiții de școlarizare impecabile, profesori de top, pregătiți la cel mai înalt nivel, act jurnalistic privit cu maximă seriozitate. Am rămas cu o amintire puternică și foarte vie din acea perioadă. Missouri School of Journalism ar fi trebuit să fie a game changer. Ei bine, n-a fost. Pentru că nu am putut aplica în ce am învățat în școala americană deoarece, pur și simplu, eram privit ca cineva care a venit de pe o altă planetă.

Cât despre stabilirea mea în Statele Unite (vorbesc despre noiembrie 1996) nu a fost posibilă din mai multe motive. Cel mai important și mai puternic a fost că mama mea se prăpădise recent și rămăseseră în țară bunica și tatăl meu. Dacă și eu aș fi plecat…”, declară Mircea Radu, in exclusivitate pentru FANATIK.

“Anii 80 au fost groaznici și plini de lipsuri”

Mircea Radu își amintește de copilăria lui frumoasă, chiar dacă în România anilor ’80 era o mare sărăcie. Astăzi le povestește copiilor lui aventurile de atunci.

“Am avut o copilărie fericită, cu părinți care mă iubeau și cu o mamă a mamei care mă adora. Cu prieteni de vârsta mea, alături de care am crescut, cu care mă jucam fotbal în parcarea din spatele blocurilor, oameni cu care sunt în contact și azi. În ciuda nevoilor de tot felul, am avut o copilărie extraordinară.

Asta poate și pentru că ai mei au știut să țină departe de mine greutățile de zi cu zi. Anii 80 au fost groaznici și plini de lipsuri. O perioadă pe care aș retrăi-o oricând. Într-un fel chiar o fac atunci când copiii mei mă pun să le zic cum era atunci”, își amintește celebrul prezentator.

Amintiri din copilărie: “Acolo era o groapă, o mlaștină cu pete de uscat din loc în loc”

Un copil neastâmpărat, celebrul prezentator recunoaște că le-a cam dat bătăi de cap părinților lui. Își amintește cum au alertat aceștia Miliția atunci când, alături de niște prieteni, a dispărut de acasă în groapa Plumbuita.

“A fost un episod nefericit în care ai mei au alertat Miliția pentru că dispărusem de acasă. De fapt, ce se întâmplase. Eu (6 ani) și un prieten (7 ani) am fost luați într-o plimbare de un vecin mai mare decât noi (vreo 10 ani să fi avut) și duși la hăt, departe, la capătul străzii. Până aici nimic special, numai că dincolo de acel capăt al străzii se căsca Plumbuita.

Acum e un parc, dar, la mijlocul anilor ’70, acolo era o groapă, o mlaștină cu pete de uscat din loc în loc, cu noroaie până la glezne. Cu porci, găini, rațe și alte orătănii care umblau libere printre corturile și căruțele cu coviltir ale țiganilor care făceau popas cu șatra între focuri înalte și vii.

După ce am căscat gura la nemaivăzuta lume ce se se desfășura în fața mea, am vrut să mă întorc acasă, dar n-am mai știut drumul. Tipul care mă adusese, vecinul, se făcuse nevăzut, dispăruse. Până la urmă, după ore, a dat de mine un domn care stătea cu mine în bloc și m-a adus acasă. Așa cum ziceam, ai mei apelaseră la Miliție, dar li se spusese că trebuie să se lase înserarea pentru a se forma un echipaj care să plece în căutarea noastră. Incredibil (sau poate nu), dar așa au stat lucrurile, așa a fost, țin minte perfect”, mărturisește, în exclusivitate pentru FANATIK, Mircea Radu.

“Nu exista sâmbătă fără vreun bairam în cartier”

Mircea Radu își aduce aminte că mama era omul căruia îi spunea toate secretele. Semănau foarte mult și râdeau la aceleași glume. Celebrul jurnalist își aduce aminte chiar de perioada liceului. În fiecare sâmbătă seară se făcea petrecere la cineva acasă și lui îi plăcea să cânte la chitară.

“În clasa mea erau bisericuțe, nu toată lumea se înțelegea cu toată lumea. Am avut colegi cu care m-am salutat de două ori: o dată când am început clasa a IX-a și a doua oară, într-a XII-a, la poza de final. Și eu făceam parte dintr-o gașcă. Cei cu care eram prieten erau oameni deștepți și cu vorbele la ei, continuă să fie și-n zilele noastre.

Căutam să îmi văd de treabă și să nu mă bag în mizerii. Nu fumam dintr-a noua, dar pufăiam într-a douășpea, mai ales sâmbătă seara când mergeam la chefuri. Apropo, nu exista sâmbătă fără vreun bairam în cartier.

Nu mă aducea tata la școală cu mașina și nici nu veneam în jeans și sacou, ci cu uniformă. Cântam la chitară. Nu cred că aveam vreo altă mare plăcere decât muzica, cu tot ce însemna asta. De la schimb de casete sau discuri cu cei care îmi împărtășeau pasiunea, până la ascultat ore-n șir trupe, cântăreți, genuri, perioade diferite, străini sau români”, își amintește Mircea Radu.

“Lucram jumătate de normă, câștigam 1200 de lei”

Ca orice student, și Mircea Radu își făcea fițuici în facultate. Când a dat admitere nu a intrat din prima, așa că a trebuit să muncească. Primul lui salariu a fost de 1200 de lei.

“La facultate am copiat la Rezistența materialelor. Era o materie grea care nu îmi plăcea deloc, profesoara era și ea din cale afară de rigidă, în fine. Făceam fițuici cu scris mărunt pe cale le ascundeam pe unde puteam, în buzunare, în căptușeala sacoului, în capacul de la stilou. Văzută scena cu ochii de-acum (cum trudeam eu să meșteresc la copiuțele alea, ore-n șir) totul era un chin absolut și o pierdere de vreme. M-aș fi putut lipsi de toate astea dar, na…

Când am dat admitere la facultate (la Mecanică, în Politehnică) nu am intrat din primul an. Și, ca să îmi pot plăti meditațiile la matematică și la fizică, a trebuit să muncesc, treabă pe care am făcut-o imediat ce am terminat clasa a XII-a.

Am lucrat în Uzina Electroaparataj (pe locul unde acum este MegaMall-ul din Pantelimon), jumătate de normă, câștigam 1200 de lei. Nu îmi aduc aminte ce am făcut cu prima leafă, cred că le-am luat ceva alor mei”, ne spune celebrul om de televiziune.

Tăticul Mircea Radu, polițistul “rău”

Mircea Radu împreună cu soția lui, Raluca Olaru, sunt fericiții părinți a unei fetițe și a unui băiat. De multe ori mărturisește că este văzut ca polițistul rău, dar nu vrea să i se reproșeze ceva, mai încolo, în ceea ce privește educația.

“Nu sunt un zbir dar nici nu îmi place să mi se urce cineva în cap. Nu cred că iese ceva bun dintr-un copil care are dimineață, la capul patului, ce visează noaptea. Principiile de bază sunt că ar trebui să nu se piardă timpul (mai ales pe telefon), să se facă lecțiile înainte de a ieși la joacă, să se facă sport, mișcare, pe cât se poate în aer liber. Da, e posibil să fiu văzut ca polițistul rău, dar mai bine așa decât să mi se reproșeze peste ani cine știe ce”, ne spune Mircea Radu.

“Nu dau sfaturi nimănui, nu îmi permit asta”

Mircea Radu este împreună cu soția lui, Raluca, de aproape 12 ani. După atâta experiență, celebrul prezentator ne spune ce face el ca relația sa meargă bine. Precizează că nu a dat niciodată sfaturi pentru nu-și permite așa ceva.

“Unul din secretele unei relații este să ai dinții buni. Ca să scrâșnești din dinți, ei trebuie să fie buni, nu? (râde, n. red.). Unul dintre secrete este simțul umorului. De asemenea, e foarte important ca ambii să tragă în aceeași direcție. Ca să n-o mai lungesc, comunicarea este esențială: ai ceva de zis, zi-o, n-o ține în tine că nu trece de la sine.

Pune pe masă tot ce ai și, împreună, căutați s-o rezolvați. Și încă ceva: tot ce ți-am zis nu sunt secrete, nu le-am inventat eu, doar le aplic pentru că așa am văzut la toți ai mei. De asemenea, în niciun caz, nu aș vrea să fie interpretate drept sfaturi. Nu dau sfaturi nimănui, nu îmi permit asta”, ne spune Mircea Radu.

Prima întâlnire cu soția lui: “Mi-a zis că nu a intrat în librărie să pună la încercare pe nimeni”

Aflăm cum și unde s-au cunoscut Mircea și Raluca apoi cine pe cine a cucerit. Ce l-a frapat prima oară când și-a văzut viitoarea soție și cum a convins-o să se vadă cu el.

“Eram într-o librărie în Iași, îmi căutam Viețile Sfinților, volumul 4. Și cum stăteam eu așa, aplecat pe titluri, mi-a atras atenția un miros de parfum oriental. Vanilie, scorțișoară, coajă de portocală, ceva în zona asta. M-am întors și mă așteptam să dau peste o femeie, sau peste mai multe, purtând hijab.

Dar nu, nu chiar. În sensul că am dat de o fată cu părul și ochii negri, cu buze frumos conturate care părea arăboaică și care zăbovea în dreptul raftului plin cu cărți științifice. Am aflat ulterior că absolvise medicina la prestigioasa universitate Gr. T. Popa, din Iași.

I-am zâmbit, am întrebat-o dacă o pot ajuta, mi-a răspuns că nu (eram sigur, mă așteptam la asta). I-am zis zis că mă poate pune la încercare, mi-a zis că nu a intrat în librărie să pună la încercare pe nimeni ci să caute o carte. Aici m-am bosumflat. Nu în sensul că am pus o moacă lungă și mi-au căzut umerii, ci am făcut o pauză în care am tăcut și fixat-o cu privirea, apoi i-am zis că bine, fie după cum ziceți.

M-am depărtat, m-am dus la un raionul aflat în celălalt capăt al încăperii de unde am luat o carte pe care i-am adus-o. A pufnit-o râsul și gata, am știut că partida e câștigată. Restul e istorie. Volumul era The Lebanese Cookbook, o carte de bucate inspirată din celebra și foarte gustoasa bucătărie a Orientului Mijlociu”, ne spune Mircea Radu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Fac paste foarte bune, nu îmi e teamă decât de bunicile italience”

Că în orice cuplu, și în familia lor mai există discuții. Mircea Radu mărturisește că, atunci când se mai ceartă cu Raluca, cedează cel care își da seama că a greșit. Aflăm care este pasiunea celebrului prezentator și cât de bine se descurcă.

“Îmi place să gătesc, mă relaxează și asta chiar nu e vorbă-n vânt. Îmi pun muzică, îmi aduc toate ingredientele de care am nevoie, verific să am cuțitul ascuțit, cuptorul să fie încălzit la temperatura optimă și gata, îi dau drumul. Chiar ieri m-a întrebat fiul meu când am învățat să gătesc și i-am răspuns că la 27 de ani. În sinea mea mi-am zis ”cât de mult timp am pierdut…”.

Acum să nu crezi că sunt un mare Chef (bun, nici mulți din cei care apar în presă nu sunt, dar asta e o altă discuție). Adică nu mă bag la mâncăruri de fițe sau cele care necesită pregătire sau mult efort și concentrare. Sunt însă organizat, procedural, îmi place, deci… de ce n-ar ieși? Fac paste foarte bune, pot concura cu oricine, nu îmi e teamă decât de bunicile italience.

Osso Buco, dacă îl mănânci la mine poți uita de toate locurile în care ai gustat așa ceva înainte de a mă cunoaște. O porție din varza călită cu ciolan afumat gătită după rețeta mea este calea sigură pentru a cuceri o persoană cu o inteligență superioară”, declară, cu mult umor, celebrul prezentator.

Cel mai greu moment: “Nu vreau să vorbesc despre asta, nu îmi trebuie așa ceva”

Mircea Radu vorbește, cu durere, despre cel mai greu moment din viața lui. Aflăm apoi că scrie o carte dar subiectul principal rămâne, deocamdată, un mare secret.

“Cel mai cumplit moment a fost pierderea mamei când și ea și eu eram foarte tineri. Apoi, la scurt timp, moartea bunicii din partea mamei. În urma lor și în inima mea au rămas locuri pe care nimeni, nici măcar timpul, nu a reușit să le umple. Nu vreau să vorbesc despre asta, nu pot, nu îmi trebuie așa ceva.

După treizeci de ani de meserie în televiziune, ”în lumina reflectoarelor” cum se zice, e greu de crezut că a rămas ceva de descoperit. Și totuși, este ceva ce nu am făcut până acum (încă lucrez la asta, sunt pe ultima sută de metri): scriu o carte. Nu mă întreba despre ce e vorba (pentru că nu am să-ți zic) și nici unde, la ce editură, am să predau manuscrisul, asta chiar că nu știu”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Mircea Radu.

Mircea Radu vorbește despre fenomenul ”Din Dragoste”

Celebrul jurnalist recunoaște, cu sinceritate, că i s-a cam urcat celebritatea la cap în perioada când lucra la Din dragoste. Avea senzația că nimic nu-l putea atinge și că face parte dintr-o elită.

“A fost o perioadă, 2000-2009, când lucram la o emisiune-fenomen, un program de televiziune iubit și respectat (și temut, de concurență). Un reality-people show care a trecut testul timpului și se numea Din Dragoste.

Nu spun că mă purtam altfel sau că mi se urcase la cap celebritatea (eram faimos înainte de a intra în povestea asta), dar cine a călărit o dată un armăsar de rasă nu uită senzația și înțelege perfect ce spun.

Este impresia aceea că nu poți fi atins de nimeni și de nimic și că micimile de tot felul se pierd în cețuri. Tu ești acolo, între cei aleși, la Cina cea de Taină. Nu trebuie decât să-L rogi și Mântuitorul îți va întinde solnița. Oare am fost destul de clar în răspunsul meu?”, povestește celebrul prezentator.

“Cred că din eșecuri se învață mai mult decât din succese”

Mircea Radu ne spune că, în afară de cartea pe care o scrie, mai are niște proiecte pe care le-a propus la Metropola Tv. Ne spune și ce greșeală ar evita să mai facă acum, după 30 de ani de experiență în televiziune.

“Nu știu unde am citit și cine a spus că ”Aș vrea să dau timpul înapoi, să fiu iar adolescent. Acum știu mai multe metode de a mă rata”. Îmi place poanta asta, zâmbesc de fiecare dată când îmi vine în minte.

Revin, nu știu dacă aș vrea sau aș putea evita ceva din ce mi s-a întâmplat și s-a dovedit a fi o greșeală. Cred că din eșecuri se învață mai mult decât din succese. Cât despre a le repeta… Cred că și repetițiile astea au rostul lor. Dacă nu-ți intră în cap din prima las´ că-ți dă Dumnezeu și a doua, și a treia oară, până te potolești”, mărturișeste Mircea Radu.