Mircea Rednic, nemulțumit de elevii săi după UTA – FC Botoșani 2-2: ”Jucători care vin în ziua jocului, care pleacă”

”Bătrâna Doamnă” în partida de pe teren propriu cu una dintre codașele clasamentului și a ratat ocazia de a se îndepărta și mai mult de zona periculoasă a locurilor retrogradabile.

Prima reacție a lui Mircea Rednic după UTA – FC Botoșani 2-2

La finalul întâlnirii UTA – FC Botoșani 2-2, din etapa a 25-a din SuperLiga, antrenorul Mircea Rednic a recunoscut că oaspeții i-au surprins în zona mediană și a precizat că eliminarea lui Ibrahima Conte a contat foarte mult.

ADVERTISEMENT

”Este un lucru pozitiv. Băieții au crezut până în ultimul minut. Am făcut o primă repriză bună. Am reușit să înscriem. În afară de șutul acela care a lovit bara și greșeala lui Omondi nu au avut ocazii. Am gestionat bine prima repriză.

Păcat că nu ne-am creat mai multe ocazii. Am avut 1-0 la pauză. E imposibil să facem greșelile pe care le-am făcut la mijlocul terenului. Mijlocașii normal că deschid pe zonă centrală. Pe mingi pierdute Botoșani este foarte periculoasă.

ADVERTISEMENT

Ne-au surprins. M-am îngrijorat mai mult când a fost eliminarea. Nu e prima dată când eram conduși. 11 la 11 e altceva. Trebuia să fac schimbări. E un punct. Păcat că e a treia șansa pe care am pierdut-o să ne apropiem.

A fost și săptămâna asta cu tot felul de discuții. Jucători care vin în ziua jocului, care pleacă. I-am felicitat pentru punct. Ibra (n.r. – Ibrahima Conte) nu are voie la experiența lui să facă acest gest”, a declarat Rednic.

ADVERTISEMENT

Rednic a anunțat două plecări de la UTA

Tehnicianul arădenilor a dezvăluit că s-a făcut cu acordul său. Rednic a mai anunțat plecarea lui Aly Abeid la CFR Cluj și a lui Godberg Cooper, care va părăsi SuperLiga.

”Am avut o discuție despre el (n.r. – Cătălin Vulturar). O să vină sub formă de împrumut. S-a făcut cu acordul meu. Declarația pe care a făcut-o… E tânăr și el. Nu s-a gândit. Nu știi ce se întâmplă în viață și vii la clubul care te-a format. Am zis un ‘da’ ferm pentru că îmi place ca jucător. O să fie un câștig pentru noi în zona centrală.

ADVERTISEMENT

În ceea ce-l privește pe Aly Abeid s-au înțeles cluburile. El în seara asta va pleca la CFR. E o pierdere. E un super jucător și m-am înțeles foarte bine cu el. Decât să pierdem un jucător, e mai bine așa. E o decizie care a fost luată de toată lumea.

Eu nu m-am împotrivit. E greu să faci un jucător să fie concentrat, să fie 100%, când el se gândește că poate să se accidenteze. Cred că este o decizie bună, dar nu înainte de meci. Și Cooper va pleca. Și-a găsit un contract. Nu dau țara. Nu e în Europa. Mâine va pleca”, a spus Mircea Rednic.