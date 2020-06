Mircea Rednic rămâne la Poli Iași și e încrezător pentru lupta la retrogradare: „Ar fi un gest de lașitate să plec!”

Mircea Rednic a decis să rămână la Poli Iași și e încrezător că poate să salveze echipa de la retrogradare.

Antrenorul moldovenilor consideră că ar fi fost un gest de lașitate să renunțe, în momentul în care echipa are nevoie mai multă de el.

„Puriul” se gândește chiar să își prelungească înțelegerea cu Poli Iași și speră să reușească să salveze Poli Iași de la retrogradare.

Mircea Rednic rămâne la Poli Iași

Mircea Rednic a confirmat că va rămâne la Poli Iași, chiar dacă moldovenii nu traversează o perioadă prea bună și sunt aproape eliminați din Cupa României:

„Chiar acum am avut o ședință care cred că e constructivă cu băieții. Mi-a plăcut că au cerut ca ei să rămână să discute și a durat cam mult ședința lor. Sper ca ei să înțeleagă că doar împreună putem să ieșim din această perioadă dificilă.

Eu am încredere în ei, au făcut meciuri bune și trebuie și ei înțeleși că în momentul în care am venit eu la Iași, după o lună și jumătate au fost patru meciuri în care nu am câștigat, dar după care echipa a devenit mult mai puternică, mai omogenă și au venit și rezultatele”.

„Apoi iar a venit o pauză de două luni, apoi iar am luat-o de la capăt. Noi am respectat în totalitate toate regulile impuse și normal că echipa suferă din punctul acesta de vedere, și al pregătirii fizice, și al omogenității.

Dar sunt convins că băieții vor avea o reacție pozitivă în meciul cu Chindia. S-a și rezolvat o parte din problemele financiare, sunt promisiuni că și săptămâna viitoare vor mai primi jumătate din salariu.

Cred că din punctul acesta de vedere nu trebuie decât să se concentreze pe meci și să câștige acest joc”, a spus Mircea Rednic pentru site-ul oficial al lui Poli Iași.

Mircea Rednic a plâns din cauza decesului lui Ionuț Popa

Mircea Rednic a plâns din cauza morții lui Ionuț Popa: „Astăzi este o zi neagră și tristă. Am pierdut un prieten, un om de fotbal, un om care în această perioadă, de când sunt la Iași, m-a susținut. M-a sunat mereu după meciurile în care mi s-a strigat demisia și m-a încurajat.

Am vorbit cu el înainte să aibă stopul cardio-respirator, tot speram, am vorbit și cu fata lui… Aveam încredere, m-am rugat la Dumnezeu ca el să revină. N-a mai revenit, Popică a plecat dintre noi. Cu regrete, pot să spun că este o zi tristă”.

„Dumnezeu să-l odihnească, pentru că a fost un om bun, un om cu suflet mare. S-a implicat foarte mult ca om de fotbal, a fost apreciat și respectat peste tot. Drum bun, Popică!”, a mai spus Mircea Rednic.