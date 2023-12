Anghel Iordănescu a descoperit liderul echipei naționale: „El a fost cu adevărat!”

Anghel Iordănescu a analizat parcursul României la Euro 2024. Succesul “tricolorilor” aparține forței grupului și a selecționerului care i-a adus împreună pe fotbaliști în cadrul echipei naționale.

Naționala s-a bazat pe forța grupului

“Sincer, nu aș vrea să dau un nume, nu aș vrea să creez o nedreptate. Nu aș vrea, sincer vă spun, să îi creez probleme selecționerului. Dar, în momentul de față, dacă ar fi să aleg un lider, echipa a avut un lider în persoana antrenorului lor.

Să fac o mică paranteză la ceea ce mă întrebi și am să spun un lucru. Am spus cu ceva timp în urmă, după calificare, am spus că staff-ul tehnic, staff-ul medical, toți c ei din jurul echipei au avut un merit extraordinar. Și repet acest lucru.

Dar aș mai vrea să vă mai spun un lucru pe care l-am afirmat și am fost întrebat chiar pe stradă. Am spus că selecționerul și staff-ul tehnic trebuie să descopere, să înventeze, să găsească încă 5-6 jucători care să vină în această perioadă scurtă la echipa națională.

Să creeze o competiție, să creeze o emulație, să îi determine pe jucătorii actuali să se gândească mai mult la pregătirea pentru acest turneu final. Am fost întrebat de unde să îi scoată, de unde să îi inventeze. Aș vrea să remarc că a făcut acest lucru și l-am felicitat pe selecționer”, a declarat Anghel Iordănescu.

Moldovan, Screciu și Drăgușin, printre preferații lui Anghel Iordănescu

De asemenea, în aceeași grupă se va afla și câștigătoarea play-off-ului B, unde se vor disputa semifinalele între Bosnia, Ucraina, Israel și Islanda. Naționala are ca obiectiv calificarea în fazele eliminatorii.

“L-a găsit pe portarul echipei naționale, Moldovan. Jos pălăria pentru talentul lui, pentru munca lui, pentru clubul Rapid care l-a adus în prim-plan. Dar descoperirea pentru marea performanță a făcut-o echipa națională cu Moldovan.

Același lucru se poate spune și despre Screciu. Nu știu, Craiova i-a asigurat condițiile, cadrul, tot. Screciu, un tip căruia îi place să muncească și să dea totul pe teren. Talentul l-a arătat la Craiova, dar descoperirea pentru marea performanță și pentru a ajunge la Euro a făcut-o la echipa națională.

Același lucru la jucătorul de care pomeneați mai devreme, Drăgușin. Este adevărat, are calități deosebite. Echipa lui l-a scos în prim-plan, dar să nu uitați că juca la o echipă de Serie B, după a ajuns în Serie A.

De aici și până la a-l vinde cu 30 de milioane, haideți să mai stăm puțin, să fim mai ponderați. Este un jucător bun care și-a adus contribuția la echipa națională. Dar mai ușor cu banii, mai erau jucători care trebuiau vânduți cu 30 de milioane și acum nu prind nici banca”, a completat Anghel Iordănescu.

Anghel Iordanescu a analizat lotul Romaniei