Mircea și-a văzut întreaga viață arzând cu ochii, după incendiul din Sectorul 3: ”Eu am albit peste noapte”

Mircea și-a văzut întreaga viață arzând cu ochii, 17 proprietăți au fost afectate, iar zeci de oameni au rămas pe drumuri.

, miercuri după-amiaza, 26 iulie, în zona Piața Muncii din București. Inițial, focul a cuprins trei case, iar ulterior flăcările puternice s-au extins. În total, 17 locuințe au avut de suferit.

După incendiul devastator, 61 de oameni au rămas fără adăpost. Dintre aceștia, 47 au primit ajutor din partea autorităților în ceea ce privește găzduirea, iar 14 persoane au refuzat sprijinul.

De asemenea, șase oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre victime a suferit arsuri la mâini, iar alta o plagă taiată la un picior, conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

„Șase persoane au necesitat îngrijiri medicale ( 2 persoane expuse la fum, 1 persoana cu plagă tăiată la nivelul unui membru superior, 2 persoane cu atacuri de panică și o persoană cu arsuri superficiale la nivelul membrelor inferioare transportata la spital).”, a transmis, miercuri, ISU București Ilfov.

„A ars complet. Nu se poate recupera nimic”

Printre victimele evenimentului nefericit este și un bărbat din București. Acesta a povestit coșmarul prin care a trecut. Omul spune că totul a fost mistuit de flăcări și nu a reușit să recupereze absolut nimic, cu excepția unor acte.

„A ars complet. Nu se poate recupera nimic. N-am reușit să-mi recuperez nici măcar medicamentele Absolut nimic. Am luat parte din documente și hainele de pe mine și am fugit. Era un fum extraordinar.

Un om care lucra aici, la cineva alături, a băgat capul la mine pe fereastră și a strigat ”Arde, arde, arde! Dați telefon la 112!” și am dat telefon la 112. Până am reușit eu să ies să-mi iau actele, pompierii erau deja aici, nu cred că au trecut 10 minute. Eu am albit peste noapte, vorbesc foarte serios”, a transmis domnul Mircea, pentru

Toate victimele incendiului de ieri, care au domiciliu în Sectorul 3, vor primi bani pentru plata chiriei pe o perioadă de timp. Până când se fac demersurile necesare în acest sens, oamenii vor rămâne cazați la hotel.

Între timp, autoritățile caută locuințe de închiriat pentru persoanele ale căror case au fost afectate de incendiul produs miercuri. Primăria urmează să dea o hotărâre prin care chiria victimelor va fi plătită în următoarele 12 luni.