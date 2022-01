Video. Mircea Solcanu s-a reinventat după operația pe creier: “Mă descurc greu”. Din ce vrea să câștige bani și cum arată acum

A fost una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul românesc, însă în ultimii ani a dispărut complet din lumina reflectoarelor. Mircea Solcanu s-a retras la malul mării, unde studiază actoria și se pregătește de examenul de licență.

Mircea Solcanu trăiește acum în condiții grele și este nevoit să se descurce cu o pensie pentru invaliditate, în valoare de 880 de lei, pe care o primește după operația suferită pe creier.

În emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV, fostul prezentator i-a povestit lui Cristi Brancu prin ce trece și a avut un sfat pentru foștii colegi de breaslă.

ADVERTISEMENT

Mircea Solcanu este student la actorie

După retragerea din televiziune, fostul coleg de emisiune a lui Cabral a dispărut complet din peisajul monden. În prezent, Mircea Solcanu studiază actoria și urmează să aibă examenul de licență.

Fostul moderator tv a ales acest drum la sfatul unui actor cunoscut din România, după cum spune chiar el, și va putea fi văzut pe scenă începând cu luna iunie a acestui an.

ADVERTISEMENT

„Studiez, mă pregătesc de licență în arta actorului. Fac această licență pentru că un mare actor, care nu mai e printre noi, mi-a zis că de ce nu mă duc la teatru fiindcă am talent. Iar, într-o bună zi, m-am gândit că aș putea încerca și asta. Deja repet la spectacolul de licență.

În luna iunie vom avea 5 reprezentații ale piesei, este o comedie foarte interesantă, scrisă în anii 60, dar foarte actuală.”, a dezvăluit Mircea Solcanu.

ADVERTISEMENT

Mircea Solcanu: „Trăiesc dintr-o pensie de 880 lei”

i-a dezvăluit lui Cristi Brancu că, din punct de vedere medical se simte bine, în ciuda zvonurilor conform cărora starea sa de sănătate ar fi una critică.

De altfel, spune că nu îi este dor de televiziune și că e de părere că fiecare etapă a vieții are frumusețea ei. Cu toate acestea, Mircea Solcanu a mărturisit că este nevoit să se descurce cu o pensie de 880 de lei pe lună.

ADVERTISEMENT

„Este perfect adevărat, trăiesc din pensie. Dar nu numai pensia mea e mica, ci a tuturor persoanelor cu handicap. Am 800 de lei și, pentru toți anii lucrați, mi s-au mai adăugat la pensie 80 de lei. Ăștia sunt banii pe care ii iau, 880 lei. Iar din acești bani aveam o datorie la ANAF, deci am o poprire de 100 ron.”, a spus Mircea Solcanu la Prima Tv.

„Pensia nu iartă pe nimeni”

Mai mult, a povestit că, de-a lungul timpului, a avut parte de situații neplăcute în relația cu anumiți angajatori și a ținut să le transmită un mesaj colegilor jurnaliști.

ADVERTISEMENT

„Îi îndemn pe colegii jurnaliști să se mai ducă pe la Casa de Pensii, să se uite bine ce contracte semnează și în ce condiții pentru că, la un moment dat, pensia nu iartă pe nimeni. Am lucrat prin anumite locuri și nu apare că am lucrat. Dar nu de la trusturile de presă unde am fost angajat. De acolo îmi vin cei 80 de lei. Situația mea cred că poate fi o lecție pentru toți colegii mei. Când ești jurnalist, ti se pare că faci o chestie foarte mișto și nu îți mai pasă de aspecte legate de viața ta.



Acum, mă descurc cu greu, nu pot să spun că dansez într-un picior. Exact ca celelalte persoane cu handicap și dizabilități. Mă gândesc că, dacă ceilalți se descurcă, trebuie să mă descurc și eu”, a transmis Mircea Solcanu.