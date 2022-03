Lovitură grea pentru Mircea Solcanu. Fosta vedetă Acasă TV, obligată să plătească restanțe uriașe: ”Mi-au tăiat curentul în plină pandemie”

Mircea Solcanu, fostă vedetă a postului Acasă TV, primește o nouă lovitură, de data aceasta de la Judecătoria Constanța, acolo unde fusese chemat în instanță pentru facturi restante la furnizorul de electricitate.

El a pierdut procesul cu furnizorul de energie electrică și este obligat să plătească facturi restante de 2.833,03 lei, la care se adaugă 335,79 lei – penalități de întârziere și 200 de lei – cheltuieli de judecată.

Vestea este cu atât mai proastă cu cât Mircea Solcanu în valoare de 800 de lei pe lună și are în continuare probleme de sănătate, după ce în urmă cu câțiva ani a suportat o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori pe creier.

Mircea Solcanu: ”Nu mi-au trimis nici o citație pentru proces”

Contactat de FANATIK, Mircea Solcanu a declarat că nu știa că a fost dat în judecată de furnizorul de energie electrică.

”N-am știut de existența unui proces. Nu am găsit nici măcar o citație în cutia poștală. Știam de datorie, doar că în ultimele 5 luni nu m-am mai gândit la asta pentru că prioritățile din viața mea s-au schimbat. De 4-5 luni locuiesc cu mama, care are probleme de sănătate.

Mi-au tăiat curentul pe 15 noiembrie, țin minte pentru că eram acolo. S-a ajuns la suma asta în timp, ani chiar, în care ei nu mi-au tăiat curentul, au așteptat să se adune o sumă mare. Deși, în contract, că după două luni ar trebui să taie curentul. Până la urmă, chiar l-au tăiat, dar în pandemie”, a dezvăluit Mircea Solcanu pentru FANATIK.

”Am plătit 2.600 de lei în februarie”

Mircea Solcanu se declară surprins de decizia instanței, în condițiile în care a plătit deja o sumă mare. ”Pe 14 sau pe 15 februarie am achitat 2.600 de lei, adică toți banii pe care-i aveam din pensie. Acum am intrat în contul de abonat și îmi apare o datorie de 4.000 de lei. Au continuat să factureze, deși aveam alimentarea oprită. Vara trecută, am fost taxat cu 1.000 de lei deși nu am locuit acolo, aveam doar un frigider în priză. Really?”, a mai spus Mircea Solcanu.

Mircea spune că va face apel la decizia instanței și dacă va pierde, va plăti toate datoriile pe care le mai are.

”Am 30 de zile să fac apel de la data comunicării? Ei nici nu m-au citat, nu știu cum o să comunice decizia. Bineînțeles că voi plăti, dar i-aș întreba de ce nu mi-au tăiat după două luni și m-au lăsat așa, să se adune această sumă”, a mai spus Mircea Solcanu pentru FANATIK.

Mircea Solcanu a confirmat că trăiește în continuare dintr-o pensie de 800 de lei pe lună și că nu are pe nimeni care să-l ajute din punct de vedere financiar. El spune că , nici măcar cu fostul lui bun prieten, Cabral. Tot ce-și dorește, în acest moment, este ca mama lui să treacă peste problemele de sănătate pe care le are.

A fost operat pe creier și aproape și-a pierdut auzul

În urmă cu un deceniu, Mircea Solcanu lucra în trustul Pro și era una din vedetele incontestabile ale postului Acasă TV. În 2013, el s-a despărțit de lumea televiziunii după un mesaj critic la adresa familiei băiețelului ucis de câini lângă parcul Tei, pe care l-a postat pe contul de socializare.

Ulterior, el a aflat că are o tumoare pe creier și a fost supus unei intervenții chirurgicale la o clinică din Viena. După operație, Mircea Solcanu s-a retras din viața publică și s-a mutat la Constanța.

În prezent, Solcanu este student la actorie și nu are alte venituri în afară de pensie. El a mărturisit că a rămas cu sechele din cauza tumorii care i-a fost extirpate: și-a pierdut total auzul la o ureche și aude doar 30% cu cealaltă.